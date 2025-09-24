Авіація РФ бомбила Костянтинівку — загинули та постраждали люди

У місті Костянтинівка Донецької області внаслідок ранкового авіаудару РФ 24 вересня щонайменше двоє людей загинули, восьмеро поранені. Також зафіксовані значні пошкодження житлового сектору.

Росія бомбила Костянтинівку: є загиблі

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Щонайменше 2 людини загинули і 8 поранені - такі наслідки ранкового удару по Костянтинівці. Вадим Філашкін Начальник Донецької ОВА

За його словами, росіяни скинули на місто три авіабомби, вбили двох чоловіків 42 і 69 років. Із восьми поранених одна людина перебуває у тяжкому стані.