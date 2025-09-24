Авіація РФ бомбила Костянтинівку — загинули та постраждали люди

У місті Костянтинівка Донецької області внаслідок ранкового авіаудару РФ 24 вересня щонайменше двоє людей загинули, восьмеро поранені. Також зафіксовані значні пошкодження житлового сектору.
Головні тези:
- Російська авіація здійснила авіаудар по місту Костянтинівка у Донецькій області.
- В результаті авіаудару загинули двоє людей, ще восьмеро отримали поранення, одна з них у тяжкому стані.
- Інцидент став причиною пошкодження 16 приватних будинків, трьох багатоповерхівок та автомобіля в місті.
Росія бомбила Костянтинівку: є загиблі
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, росіяни скинули на місто три авіабомби, вбили двох чоловіків 42 і 69 років. Із восьми поранених одна людина перебуває у тяжкому стані.
Крім того, пошкоджені 16 приватних будинків, три багатоповерхівки й автомобіль.
