Авіація РФ бомбила Костянтинівку — загинули та постраждали люди
Авіація РФ бомбила Костянтинівку — загинули та постраждали люди

Read in English

У місті Костянтинівка Донецької області внаслідок ранкового авіаудару РФ 24 вересня щонайменше двоє людей загинули, восьмеро поранені. Також зафіксовані значні пошкодження житлового сектору.

Головні тези:

  • Російська авіація здійснила авіаудар по місту Костянтинівка у Донецькій області.
  • В результаті авіаудару загинули двоє людей, ще восьмеро отримали поранення, одна з них у тяжкому стані.
  • Інцидент став причиною пошкодження 16 приватних будинків, трьох багатоповерхівок та автомобіля в місті.

Росія бомбила Костянтинівку: є загиблі

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Щонайменше 2 людини загинули і 8 поранені - такі наслідки ранкового удару по Костянтинівці.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Начальник Донецької ОВА

За його словами, росіяни скинули на місто три авіабомби, вбили двох чоловіків 42 і 69 років. Із восьми поранених одна людина перебуває у тяжкому стані.

Крім того, пошкоджені 16 приватних будинків, три багатоповерхівки й автомобіль.

