Авіація РФ бомбила Покровськ на Донечччині — є постраждалі

Російська армія поранила щонайменше п’ятьох цивільних у Покровську 17 липня. Окупанти застосували керовані авіабомби для ударів по місту.
Головні тези:
- Російська авіація вчинила атаку на Покровськ 17 липня, поранивши п'ятеро мирних мешканців.
- У результаті обстрілу були отримали поранення цивільні віком від 41 до 73 років.
- Об'єкт критичної інфраструктури отримав значні пошкодження через пряме влучання авіабомб.
Російські льотчики бомбили Покровськ
За даними слідства, о 15:00 17 липня 2024 року російська армія завдала чергового удару по Покровську, ймовірно, використавши "УМПБ Д-30 СН".
У місті пошкоджено багатоквартирні будинки. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.
Про обстріл Покровська повідомив і керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За уточненням Філашкіна, окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури. Його будівля частково зруйнована прямим влучанням.
У Покровську збільшилася кількість постраждалих після ракетного удару РФ
У Покровську на Донеччині число поранених мирних мешканців від ворожого обстрілу 24 червня збільшилося до 40 осіб, з яких троє дітей. Повідомляється про чотирьох загиблих.
Станом на 16:00 внаслідок ракетного удару по Покровську четверо цивільних загинуло, ще 40 осіб зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Серед поранених троє дітей: двоє дівчат віком 11 і 12 років та 12-річний хлопець.
Про це повідомляє прокуратура Донецької області.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
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