Авіація РФ бомбила Покровськ на Донечччині — є постраждалі

Російська армія поранила щонайменше п’ятьох цивільних у Покровську 17 липня. Окупанти застосували керовані авіабомби для ударів по місту.

Російські льотчики бомбили Покровськ

За даними слідства, о 15:00 17 липня 2024 року російська армія завдала чергового удару по Покровську, ймовірно, використавши "УМПБ Д-30 СН".

Внаслідок атаки отримали поранення п’ятеро цивільних віком від 41 до 73 років. Усім постраждалим надано медичну допомогу — у них діагностовано осколкові поранення й контузії. Поширити

У місті пошкоджено багатоквартирні будинки. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

Про обстріл Покровська повідомив і керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За уточненням Філашкіна, окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури. Його будівля частково зруйнована прямим влучанням.

У Покровську збільшилася кількість постраждалих після ракетного удару РФ

У Покровську на Донеччині число поранених мирних мешканців від ворожого обстрілу 24 червня збільшилося до 40 осіб, з яких троє дітей. Повідомляється про чотирьох загиблих.

Станом на 16:00 внаслідок ракетного удару по Покровську четверо цивільних загинуло, ще 40 осіб зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Серед поранених троє дітей: двоє дівчат віком 11 і 12 років та 12-річний хлопець.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

Нагадаємо, 24 червня 2024 року, о 12:00, армія держави-агресора здійснила ракетний обстріл м. Покровська. Через півгодини ворог наніс по прифронтовому місту повторний удар. Влучання засобів ураження відбулись по приватному сектору та об’єкту цивільної інфраструктури. Поширити

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).