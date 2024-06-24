Зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару РФ по Покровську

У Покровську на Донеччині число поранених мирних мешканців від ворожого обстрілу 24 червня збільшилося до 40 осіб, з яких троє дітей. Повідомляється про чотирьох загиблих.
Головні тези:
- Замах РФ на мирних мешканців Покровська призвів до загибелі чотирьох осіб та поранення 40 людей, включно з трьома дітьми.
- У Покровську працюють поліція, рятувальники та представники місцевої влади для надання допомоги постраждалим.
- Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни у зв'язку з ракетним обстрілом.
- За попередніми даними, російські окупанти використали ракети "Іскандер-М" під час атаки на Покровськ.
- Атака РФ по мирному населенню у Покровську стала одним із найбільших ударів за останній час, інформація про її наслідки підлягає уточненню.
У Покровську збільшилася кількість постраждалих після ракетного удару РФ
Про це повідомляє прокуратура Донецької області.
Нагадаємо, 24 червня 2024 року, о 12:00, армія держави-агресора здійснила ракетний обстріл м. Покровська. Через півгодини ворог наніс по прифронтовому місту повторний удар. Влучання засобів ураження відбулись по приватному сектору та об’єкту цивільної інфраструктури.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Попередньо, російські окупанти використали ракети «Іскандер-М».
Росіяни обстріляли ракетами Покровськ на Донеччині
Як повідомив голова Донецької обласної військової організації Вадим Філашкін, станом на 14:15, попередньо, щонайменше четверо людей загинули і 34 поранені.
Серед постраждалих — двоє дітей 12 і 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані.
На місці працюють поліція, рятувальники, представники місцевої влади. Поранені отримують необхідну медичну допомогу.
За словами Філашкіна, ця атака стала одним із найбільших ударів росіян по мирних жителях за останній час. Її остаточні наслідки ще належить встановити.
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