Зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару РФ по Покровську

У Покровську на Донеччині число поранених мирних мешканців від ворожого обстрілу 24 червня збільшилося до 40 осіб, з яких троє дітей. Повідомляється про чотирьох загиблих.

У Покровську збільшилася кількість постраждалих після ракетного удару РФ

Станом на 16:00 внаслідок ракетного удару по Покровську четверо цивільних загинуло, ще 40 осіб зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Серед поранених троє дітей: двоє дівчат віком 11 і 12 років та 12-річний хлопець. Поширити

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

Нагадаємо, 24 червня 2024 року, о 12:00, армія держави-агресора здійснила ракетний обстріл м. Покровська. Через півгодини ворог наніс по прифронтовому місту повторний удар. Влучання засобів ураження відбулись по приватному сектору та об’єкту цивільної інфраструктури.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Попередньо, російські окупанти використали ракети «Іскандер-М».

Росіяни обстріляли ракетами Покровськ на Донеччині

Як повідомив голова Донецької обласної військової організації Вадим Філашкін, станом на 14:15, попередньо, щонайменше четверо людей загинули і 34 поранені.

Серед постраждалих — двоє дітей 12 і 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані.

На місці працюють поліція, рятувальники, представники місцевої влади. Поранені отримують необхідну медичну допомогу.