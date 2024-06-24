Возросло количество раненых в результате ракетного удара РФ по Покровску

В Покровске Донецкой области число раненых мирных жителей от вражеского обстрела 24 июня увеличилось до 40 человек, из которых трое детей. Сообщается о четырех погибших.
Главные тезисы
- В результате ракетного удара по Покровску четверо гражданских погибли, 40 человек получили различные телесные повреждения, среди которых трое детей.
- Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны в результате ракетных обстрелов.
- Пока идет расследование, полиция, спасатели и представители местных властей активно работают для оказания помощи пострадавшим в Покровске.
- Атака России на мирное население в Покровске стала одним из самых масштабных ударов за последнее время.
В Покровске увеличилось количество пострадавших после ракетного удара РФ
Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.
Напомним, 24 июня 2024 года, в 12:00, армия государства-агрессора совершила ракетный обстрел г. Покровска. Через полчаса враг нанес по прифронтовому городу повторный удар. Попадания средств поражения произошли по частному сектору и объекту гражданской инфраструктуры.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Предварительно российские оккупанты использовали ракеты «Искандер-М».
Россияне обстреляли ракетами Покровск в Донецкой области
Как сообщил председатель Донецкой областной военной организации Вадим Филашкин, по состоянию на 14:15, предварительно, по меньшей мере четыре человека погибли и 34 ранены.
Среди пострадавших двое детей 12 и 13 лет. Они находятся в среднем и тяжелом состоянии.
На месте работают полиция, спасатели, представители местных властей. Раненые получают необходимую медицинскую помощь.
По словам Филашкина, эта атака стала одним из самых больших ударов россиян по мирным жителям за последнее время. Ее окончательные последствия еще предстоит установить.
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