Возросло количество раненых в результате ракетного удара РФ по Покровску

В Покровске Донецкой области число раненых мирных жителей от вражеского обстрела 24 июня увеличилось до 40 человек, из которых трое детей. Сообщается о четырех погибших.

В Покровске увеличилось количество пострадавших после ракетного удара РФ

По состоянию на 16:00 в результате ракетного удара по Покровску четверо гражданских погибли, еще 40 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести. Среди раненых трое детей: две девушки в возрасте 11 и 12 лет и 12-летний парень. Поделиться

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

Напомним, 24 июня 2024 года, в 12:00, армия государства-агрессора совершила ракетный обстрел г. Покровска. Через полчаса враг нанес по прифронтовому городу повторный удар. Попадания средств поражения произошли по частному сектору и объекту гражданской инфраструктуры.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Предварительно российские оккупанты использовали ракеты «Искандер-М».

Россияне обстреляли ракетами Покровск в Донецкой области

Как сообщил председатель Донецкой областной военной организации Вадим Филашкин, по состоянию на 14:15, предварительно, по меньшей мере четыре человека погибли и 34 ранены.

Среди пострадавших двое детей 12 и 13 лет. Они находятся в среднем и тяжелом состоянии.

На месте работают полиция, спасатели, представители местных властей. Раненые получают необходимую медицинскую помощь.