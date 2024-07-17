Авиация РФ бомбила Покровск в Донецкой области — есть пострадавшие

Российская армия ранила не менее пяти гражданских в Покровске 17 июля. Оккупанты применили управляемые авиабомбы для ударов по городу.
Главные тезисы
- Атака российской авиации на Покровск 17 июля привела к ранению пятерых мирных жителей в возрасте от 41 до 73 лет.
- Объект критической инфраструктуры в Покровске получил серьезные повреждения в результате применения управляемых авиабомб.
- Руководитель Донецкой ОВА подтвердил факт обстрела Покровска и нанесенные повреждения объектам гражданской инфраструктуры.
- Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны в связи с обстрелами города Россией.
Российские летчики бомбили Покровск
По данным следствия, в 15:00 17 июля 2024 года российская армия нанесла очередной удар по Покровску, вероятно, использовав "УМПБ Д-30 СН".
В городе повреждены многоквартирные дома. Окончательное количество пострадавших устанавливается.
Об обстреле Покровска сообщил и руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По уточнению Филашкина, оккупанты попали в объект критической инфраструктуры. Его здание частично разрушено прямым попаданием.
В Покровске увеличилось количество пострадавших после ракетного удара РФ
В Покровске Донецкой области число раненых мирных жителей от вражеского обстрела 24 июня увеличилось до 40 человек, из которых трое детей. Сообщается о четырех погибших.
По состоянию на 16:00 в результате ракетного удара по Покровску четверо гражданских погибли, еще 40 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести. Среди раненых трое детей: две девушки в возрасте 11 и 12 лет и 12-летний парень.
Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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