Авиация РФ бомбила Покровск в Донецкой области — есть пострадавшие

Российская армия ранила не менее пяти гражданских в Покровске 17 июля. Оккупанты применили управляемые авиабомбы для ударов по городу.

Российские летчики бомбили Покровск

По данным следствия, в 15:00 17 июля 2024 года российская армия нанесла очередной удар по Покровску, вероятно, использовав "УМПБ Д-30 СН".

В результате атаки получили ранения пятеро гражданских в возрасте от 41 до 73 лет. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь — у них диагностированы осколочные ранения и контузии. Поделиться

В городе повреждены многоквартирные дома. Окончательное количество пострадавших устанавливается.

Об обстреле Покровска сообщил и руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По уточнению Филашкина, оккупанты попали в объект критической инфраструктуры. Его здание частично разрушено прямым попаданием.

В Покровске увеличилось количество пострадавших после ракетного удара РФ

В Покровске Донецкой области число раненых мирных жителей от вражеского обстрела 24 июня увеличилось до 40 человек, из которых трое детей. Сообщается о четырех погибших.

По состоянию на 16:00 в результате ракетного удара по Покровску четверо гражданских погибли, еще 40 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести. Среди раненых трое детей: две девушки в возрасте 11 и 12 лет и 12-летний парень.

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

Напомним, 24 июня 2024 года, в 12:00, армия государства-агрессора совершила ракетный обстрел г. Покровска. Через полчаса враг нанес по прифронтовому городу повторный удар. Попадания средств поражения произошли по частному сектору и объекту гражданской инфраструктуры. Поделиться

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).