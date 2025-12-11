Авіація РФ бомбила сільський магазин на Сумщині — є загиблі та постраждалі
Авіація РФ бомбила сільський магазин на Сумщині — є загиблі та постраждалі

У Великописарівській громаді Сумської області 11 грудня російські окупанти скинули керовану авіабомбу на магазин. Удар прийшовся саме в момент, коли всередині були люди.

Росія вбила двох людей на Сумщині

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Ігор Григоров.

На жаль, загинули двоє: продавчиня та місцева мешканка. Їхні тіла деблокували з-під завалів.

Ще одна продавчиня, яка була в магазині, дивом вижила.

Постраждали двоє людей. Одну жінку з пораненнями доставили до лікарні — медики надають їй необхідну допомогу.

