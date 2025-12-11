Авиация РФ бомбила сельский магазин в Сумской области — есть погибшие и пострадавшие
Авиация РФ бомбила сельский магазин в Сумской области — есть погибшие и пострадавшие

В Великописаревской общине Сумской области 11 декабря российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на магазин. Удар пришелся как раз в момент, когда внутри были люди.

Главные тезисы

  • На сельский магазин в Сумской области была сброшена управляемая авиабомба, погибли двое и пострадали еще два человека.
  • Продавщица и местная жительница стали жертвами нападения, одна женщина была госпитализирована с ранениями.
  • Российские оккупанты атаковали мирное население, вызвав гибель и разрушения в сельской общине Сумской области.

Россия убила двух человек в Сумской области

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Игорь Григоров.

К сожалению, погибли двое: продавщица и местная жительница. Их тела деблокировали из-под завалов.

Еще одна продавщица, которая была в магазине, чудом выжила.

Пострадали два человека. Одна женщина с ранениями была доставлена в больницу — медики оказывают ей необходимую помощь.

