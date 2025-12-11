Авиация РФ бомбила сельский магазин в Сумской области — есть погибшие и пострадавшие

В Великописаревской общине Сумской области 11 декабря российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на магазин. Удар пришелся как раз в момент, когда внутри были люди.
Россия убила двух человек в Сумской области
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Игорь Григоров.
К сожалению, погибли двое: продавщица и местная жительница. Их тела деблокировали из-под завалов.
Еще одна продавщица, которая была в магазине, чудом выжила.
Пострадали два человека. Одна женщина с ранениями была доставлена в больницу — медики оказывают ей необходимую помощь.
