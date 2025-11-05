Российский дрон ударил по автомобилю в Сумской области — есть погибший и раненые

5 ноября в результате российского удара дроном в Середино-Будской общине Сумщины погиб мужчина и три человека получили ранения.
Главные тезисы
- Российский дрон атаковал гражданское авто в Сумской области, что привело к гибели одного человека и ранениям троих.
- Произошедшее расследуется как военное преступление, совершенное оккупантами, применяющими запрещенные методы ведения войны.
- В результате атаки российского дрона также пострадал мужчина в другой общине, выполняющий сельскохозяйственные работы.
Российский дрон атаковал гражданское авто на Сумщине
По данным следствия, 5 ноября около 15:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, в Середино-Будской общине Шосткинского района оккупанты атаковали беспилотником гражданское транспортное средство, развозившее хлеб местному населению.
Погиб 34-летний водитель указанного автомобиля, еще трое гражданских получили ранения.
Кроме того, по данным прокуратуры, в результате удара дроном ранен мужчина в Зноб-Новгородской общине.
По фактам совершения военных преступлений возбуждены уголовные производства (по ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-