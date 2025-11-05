Российский дрон ударил по автомобилю в Сумской области — есть погибший и раненые

5 ноября в результате российского удара дроном в Середино-Будской общине Сумщины погиб мужчина и три человека получили ранения.

Российский дрон атаковал гражданское авто на Сумщине

По данным следствия, 5 ноября около 15:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, в Середино-Будской общине Шосткинского района оккупанты атаковали беспилотником гражданское транспортное средство, развозившее хлеб местному населению.

Погиб 34-летний водитель указанного автомобиля, еще трое гражданских получили ранения.

Кроме того, по данным прокуратуры, в результате удара дроном ранен мужчина в Зноб-Новгородской общине.

Также в 15.40 враг нанес удар FPV-дроном по трактору, выполнявшему сельскохозяйственные работы в Зноб-Новгородской общине. В результате атаки врага ранения получил 26-летний тракторист.

По фактам совершения военных преступлений возбуждены уголовные производства (по ч. 2 ст. 438 УК Украины).