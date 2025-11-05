Российский дрон ударил по автомобилю в Сумской области — есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Российский дрон ударил по автомобилю в Сумской области — есть погибший и раненые

Сумская областная прокуратура
дрон
Read in English
Читати українською

5 ноября в результате российского удара дроном в Середино-Будской общине Сумщины погиб мужчина и три человека получили ранения.

Главные тезисы

  • Российский дрон атаковал гражданское авто в Сумской области, что привело к гибели одного человека и ранениям троих.
  • Произошедшее расследуется как военное преступление, совершенное оккупантами, применяющими запрещенные методы ведения войны.
  • В результате атаки российского дрона также пострадал мужчина в другой общине, выполняющий сельскохозяйственные работы.

Российский дрон атаковал гражданское авто на Сумщине

По данным следствия, 5 ноября около 15:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, в Середино-Будской общине Шосткинского района оккупанты атаковали беспилотником гражданское транспортное средство, развозившее хлеб местному населению.

Погиб 34-летний водитель указанного автомобиля, еще трое гражданских получили ранения.

Кроме того, по данным прокуратуры, в результате удара дроном ранен мужчина в Зноб-Новгородской общине.

Также в 15.40 враг нанес удар FPV-дроном по трактору, выполнявшему сельскохозяйственные работы в Зноб-Новгородской общине. В результате атаки врага ранения получил 26-летний тракторист.

По фактам совершения военных преступлений возбуждены уголовные производства (по ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия дроном атаковала роддом в Сумах
Сумская ОВА
Сумы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российский дрон атаковал АЗС в Сумах — есть пострадавшие
Сумская ОВА
Сумы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российский беспилотник "Италмас" ударил по заправке в Сумах — есть раненые
Сумская ОВА
Сумы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?