Російський дрон ударив по автівці на Сумщині — є загиблий і поранені

5 листопада внаслідок російського удару дроном у Середино-Будській громаді Сумщини загинув чоловік і троє людей зазнали поранень.

Російський дрон атакував цивільне авто на Сумщині

За даними слідства, 5 листопада близько 15:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, в Середино-Будській громаді Шосткинського району окупанти атакували безпілотником цивільний транспортний засіб, який розвозив хліб місцевому населенню.

Загинув 34-річний водій зазначеної автівки, ще троє цивільних отримали поранення.

Крім того, за даними прокуратури, внаслідок удару дроном поранений чоловік у Зноб-Новгородській громаді.

Також о 15.40 ворог здійснив удар FPV-дроном по трактору, який виконував сільськогосподарські роботи в Зноб-Новгородській громаді. Унаслідок атаки ворога поранення отримав 26-річний тракторист. Поширити

За фактами вчинення воєнних злочинів відкрито кримінальні провадження ( за ч. 2 ст. 438 КК України).