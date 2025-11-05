Російський дрон ударив по автівці на Сумщині — є загиблий і поранені

5 листопада внаслідок російського удару дроном у Середино-Будській громаді Сумщини загинув чоловік і троє людей зазнали поранень.
Головні тези:
- У результаті атаки російського дрона цивільного авто на Сумщині загинув 34-річний водій, а троє людей отримали поранення.
- Наразі ведуться розслідування фактів воєнних злочинів, що включають удари по цивільних об'єктах у Шосткинському районі.
- Поранений також чоловік у Зноб-Новгородській громаді під час атаки FPV-дроном.
Російський дрон атакував цивільне авто на Сумщині
За даними слідства, 5 листопада близько 15:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, в Середино-Будській громаді Шосткинського району окупанти атакували безпілотником цивільний транспортний засіб, який розвозив хліб місцевому населенню.
Загинув 34-річний водій зазначеної автівки, ще троє цивільних отримали поранення.
Крім того, за даними прокуратури, внаслідок удару дроном поранений чоловік у Зноб-Новгородській громаді.
За фактами вчинення воєнних злочинів відкрито кримінальні провадження ( за ч. 2 ст. 438 КК України).
