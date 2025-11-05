Російський дрон ударив по автівці на Сумщині — є загиблий і поранені
Російський дрон ударив по автівці на Сумщині — є загиблий і поранені

Сумська обласна прокуратура
дрон

5 листопада внаслідок російського удару дроном у Середино-Будській громаді Сумщини загинув чоловік і троє людей зазнали поранень.

Головні тези:

  • У результаті атаки російського дрона цивільного авто на Сумщині загинув 34-річний водій, а троє людей отримали поранення.
  • Наразі ведуться розслідування фактів воєнних злочинів, що включають удари по цивільних об'єктах у Шосткинському районі.
  • Поранений також чоловік у Зноб-Новгородській громаді під час атаки FPV-дроном.

Російський дрон атакував цивільне авто на Сумщині

За даними слідства, 5 листопада близько 15:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, в Середино-Будській громаді Шосткинського району окупанти атакували безпілотником цивільний транспортний засіб, який розвозив хліб місцевому населенню.

Загинув 34-річний водій зазначеної автівки, ще троє цивільних отримали поранення.

Крім того, за даними прокуратури, внаслідок удару дроном поранений чоловік у Зноб-Новгородській громаді.

Також о 15.40 ворог здійснив удар FPV-дроном по трактору, який виконував сільськогосподарські роботи в Зноб-Новгородській громаді. Унаслідок атаки ворога поранення отримав 26-річний тракторист.

За фактами вчинення воєнних злочинів відкрито кримінальні провадження ( за ч. 2 ст. 438 КК України).

