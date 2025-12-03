Авіація РФ бомбила Слов'янськ — 8 людей отримали поранення
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ бомбила Слов'янськ — 8 людей отримали поранення

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Слов’янськ
Read in English

Російська армія 3 грудня атакувала Слов'янськ авіабомбами, було влучання у багатоповерхівку; поранень зазнали щонайменше 8 людей, зокрема двоє дітей.

Головні тези:

  • Російська армія 3 грудня бомбила Слов'янськ, внаслідок чого поранено щонайменше 8 людей, включаючи 2 дітей.
  • Одинадцять авіабомб впали на місто, з них одна влучила у багатоповерхівку, спричинивши серйозні пошкодження.

Росія скинула на Слов’янськ 9 авіабомб

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Щонайменше 8 поранених, у тому числі 2 дитини, внаслідок численних ударів по Слов'янську. Сьогодні росіяни скинули на місто 9 авіабомб, одна із них влучила у багатоповерхівку.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Начальник Донецької ОВА

Він додав, що поранені отримують необхідну медичну допомогу.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія масовано обстріляла Слов'янськ — зруйновано десятки будинків, є поранені
Слов'янськ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія масовано обстріляла Слов'янськ і Покровськ — є загиблі та поранені
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Донеччина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіація РФ бомбила Слов'янськ — є поранені
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Слов'янськ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?