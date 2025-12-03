Авіація РФ бомбила Слов'янськ — 8 людей отримали поранення

Російська армія 3 грудня атакувала Слов'янськ авіабомбами, було влучання у багатоповерхівку; поранень зазнали щонайменше 8 людей, зокрема двоє дітей.
Головні тези:
- Російська армія 3 грудня бомбила Слов'янськ, внаслідок чого поранено щонайменше 8 людей, включаючи 2 дітей.
- Одинадцять авіабомб впали на місто, з них одна влучила у багатоповерхівку, спричинивши серйозні пошкодження.
Росія скинула на Слов’янськ 9 авіабомб
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Він додав, що поранені отримують необхідну медичну допомогу.
