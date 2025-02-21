Росія масовано обстріляла Слов'янськ — зруйновано десятки будинків, є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано обстріляла Слов'янськ — зруйновано десятки будинків, є поранені

Слов'янськ
Джерело:  Прес-служба ГУ Нацполіції Донецької області

Російські загарбники 21 лютого завдали удару по приватному сектору міста Слов’янськ Донецької області, унаслідок чого поранення дістали щонайменше шестеро цивільних.

Головні тези:

  • 21 лютого Росія масовано обстріляла приватний сектор у Слов'янську, поранені шестеро цивільних осіб.
  • Унаслідок обстрілу постраждали 65-річний чоловік і п'ять жінок віком від 54 до 83 років.
  • Руйнування зафіксовані в 59 приватних будинках і школі.

Росія масовано обстріляла Слов'янськ

Про це повідомила Національна поліція.

Унаслідок обстрілу постраждали 65-річний чоловік і п’ять жінок віком від 54 до 83 років. У них діагностовані осколкові поранення та гостра реакція на стрес.

Руйнувань через ворожу атаку зазнали 59 приватних будинків і заклад освіти.

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, парамедики, патрульні поліцейські та рятувальники.

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