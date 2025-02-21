Росія масовано обстріляла Слов'янськ — зруйновано десятки будинків, є поранені

Російські загарбники 21 лютого завдали удару по приватному сектору міста Слов’янськ Донецької області, унаслідок чого поранення дістали щонайменше шестеро цивільних.
Головні тези:
- 21 лютого Росія масовано обстріляла приватний сектор у Слов'янську, поранені шестеро цивільних осіб.
- Унаслідок обстрілу постраждали 65-річний чоловік і п'ять жінок віком від 54 до 83 років.
- Руйнування зафіксовані в 59 приватних будинках і школі.
Росія масовано обстріляла Слов'янськ
Про це повідомила Національна поліція.
Руйнувань через ворожу атаку зазнали 59 приватних будинків і заклад освіти.
На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, парамедики, патрульні поліцейські та рятувальники.
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