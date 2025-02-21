Россия массированно обстреляла Славянск — разрушены десятки домов, есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массированно обстреляла Славянск — разрушены десятки домов, есть раненые

Славянск
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Источник:  Пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области

Российские захватчики 21 февраля нанесли удар по частному сектору города Славянск Донецкой области, в результате чего ранения получили по меньшей мере шесть гражданских.

Главные тезисы

  • Российские захватчики обстреляли частный сектор в городе Славянск, раневши шестерых гражданских лиц.
  • В результате обстрела пострадали 65-летний мужчина и пять женщин в возрасте от 54 до 83 лет, имеют осколочные ранения.
  • По данным Национальной полиции, разрушения зафиксированы в 59 частных домах и школе из-за вражеской атаки.

Россия массово обстреляла Славянск

Об этом сообщила Национальная полиция.

В результате обстрела пострадали 65-летний мужчина и пять женщин в возрасте от 54 до 83 лет. У них диагностированы осколочные ранения и острая реакция на стресс.

Разрушений из-за вражеской атаки подверглись 59 частных домов и учебное заведение.

На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, парамедики, патрульные полицейские и спасатели.

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Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
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