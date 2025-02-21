Россия массированно обстреляла Славянск — разрушены десятки домов, есть раненые

Российские захватчики 21 февраля нанесли удар по частному сектору города Славянск Донецкой области, в результате чего ранения получили по меньшей мере шесть гражданских.
Главные тезисы
- Российские захватчики обстреляли частный сектор в городе Славянск, раневши шестерых гражданских лиц.
- В результате обстрела пострадали 65-летний мужчина и пять женщин в возрасте от 54 до 83 лет, имеют осколочные ранения.
- По данным Национальной полиции, разрушения зафиксированы в 59 частных домах и школе из-за вражеской атаки.
Россия массово обстреляла Славянск
Об этом сообщила Национальная полиция.
Разрушений из-за вражеской атаки подверглись 59 частных домов и учебное заведение.
На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, парамедики, патрульные полицейские и спасатели.
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