Росія масовано обстріляла Слов'янськ і Покровськ — є загиблі та поранені

Щонайменше чотири людини загинули і п'ятеро поранені внаслідок російських обстрілів Донеччини 12 липня.
Головні тези:
- Чотири людини загинули і п'ятеро поранені внаслідок російських обстрілів на Донеччині.
- Російська армія вбила 4 людей у Слов'янську та 2 у Покровську, завдавши серйозної шкоди майну та життю жителів.
- Донецька обласна адміністрація підтверджує факти трагедії, відзначаючи масштаби руйнувань.
Росія вбила 4 людей на Донеччині
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зруйновано дві адмінбудівлі, два підприємства і 26 автомобілів; пошкоджено адмінбудівлю, підприємство і 10 автомобілів.
Уночі та вранці під вогонь потрапив Покровськ — там дві людини загинули і дві поранені, пошкоджено будинок.
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