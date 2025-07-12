Росія масовано обстріляла Слов'янськ і Покровськ — є загиблі та поранені

Щонайменше чотири людини загинули і п'ятеро поранені внаслідок російських обстрілів Донеччини 12 липня.

Росія вбила 4 людей на Донеччині

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зранку росіяни обстріляли Слов'янськ із «Торнадо-С» — загинула людина, троє отримали поранення. Вадим Філашкін Начальник Донецької ОВА

Зруйновано дві адмінбудівлі, два підприємства і 26 автомобілів; пошкоджено адмінбудівлю, підприємство і 10 автомобілів.

Донеччина після російських обстрілів

Уночі та вранці під вогонь потрапив Покровськ — там дві людини загинули і дві поранені, пошкоджено будинок.