Росія масовано обстріляла Слов'янськ і Покровськ — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано обстріляла Слов'янськ і Покровськ — є загиблі та поранені

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Донеччина
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Щонайменше чотири людини загинули і п'ятеро поранені внаслідок російських обстрілів Донеччини 12 липня.

Головні тези:

  • Чотири людини загинули і п'ятеро поранені внаслідок російських обстрілів на Донеччині.
  • Російська армія вбила 4 людей у Слов'янську та 2 у Покровську, завдавши серйозної шкоди майну та життю жителів.
  • Донецька обласна адміністрація підтверджує факти трагедії, відзначаючи масштаби руйнувань.

Росія вбила 4 людей на Донеччині

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зранку росіяни обстріляли Слов'янськ із «Торнадо-С» — загинула людина, троє отримали поранення.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Начальник Донецької ОВА

Зруйновано дві адмінбудівлі, два підприємства і 26 автомобілів; пошкоджено адмінбудівлю, підприємство і 10 автомобілів.

Донеччина після російських обстрілів

Уночі та вранці під вогонь потрапив Покровськ — там дві людини загинули і дві поранені, пошкоджено будинок.

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