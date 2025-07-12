Россия массированно обстреляла Славянск и Покровск — есть погибшие и раненые

По меньшей мере четыре человека погибли и пятеро ранены в результате российских обстрелов Донбасса 12 июля.

Россия убила 4 человека в Донецкой области

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Утром россияне обстреляли Славянск из Торнадо-С — погиб человек, трое получили ранения. Вадим Филашкин Начальник Донецкой ОВА

Разрушены два админздания, два предприятия и 26 автомобилей; повреждено админздание, предприятие и 10 автомобилей.

Донеччина после российских обстрелов

Ночью и утром под огонь попал Покровск — там два человека погибли и два раненых, поврежден дом.