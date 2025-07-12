Россия массированно обстреляла Славянск и Покровск — есть погибшие и раненые

По меньшей мере четыре человека погибли и пятеро ранены в результате российских обстрелов Донбасса 12 июля.
Главные тезисы
- По меньшей мере четыре человека погибли и пятеро ранены в результате российских обстрелов в Славянске и Покровске.
- Донецкая областная администрация подтвердила масштабы разрушений, нанесенных российскими обстрелами.
Россия убила 4 человека в Донецкой области
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Разрушены два админздания, два предприятия и 26 автомобилей; повреждено админздание, предприятие и 10 автомобилей.
Ночью и утром под огонь попал Покровск — там два человека погибли и два раненых, поврежден дом.
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