Россия массированно обстреляла Славянск и Покровск — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массированно обстреляла Славянск и Покровск — есть погибшие и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Донеччина
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По меньшей мере четыре человека погибли и пятеро ранены в результате российских обстрелов Донбасса 12 июля.

Главные тезисы

  • По меньшей мере четыре человека погибли и пятеро ранены в результате российских обстрелов в Славянске и Покровске.
  • Донецкая областная администрация подтвердила масштабы разрушений, нанесенных российскими обстрелами.

Россия убила 4 человека в Донецкой области

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Утром россияне обстреляли Славянск из Торнадо-С — погиб человек, трое получили ранения.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Начальник Донецкой ОВА

Разрушены два админздания, два предприятия и 26 автомобилей; повреждено админздание, предприятие и 10 автомобилей.

Донеччина после российских обстрелов

Ночью и утром под огонь попал Покровск — там два человека погибли и два раненых, поврежден дом.

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