Авиация РФ бомбила Славянск — 8 человек получили ранения
Авиация РФ бомбила Славянск — 8 человек получили ранения

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Славянск
Российская армия 3 декабря атаковала Славянск авиабомбами, было попадание в многоэтажку; ранения получили по меньшей мере 8 человек, в том числе двое детей.

Главные тезисы

  • Российская армия 3 декабря бомбила город Славянск, причинив ранения по меньшей мере 8 людям, в том числе 2 детям.
  • Одиннадцать авиабомб упали на город, одна из них попала в многоэтажку и нанесла серьезные повреждения.

Россия сбросила на Славянск 9 авиабомб

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

По меньшей мере 8 раненых, в том числе 2 ребенка, в результате многочисленных ударов по Славянску. Сегодня россияне сбросили на город 9 авиабомб, одна из них попала в многоэтажку.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Начальник Донецкой ОВА

Он добавил, что раненые получают необходимую медицинскую помощь.

