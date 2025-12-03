Авиация РФ бомбила Славянск — 8 человек получили ранения

Российская армия 3 декабря атаковала Славянск авиабомбами, было попадание в многоэтажку; ранения получили по меньшей мере 8 человек, в том числе двое детей.
Главные тезисы
- Российская армия 3 декабря бомбила город Славянск, причинив ранения по меньшей мере 8 людям, в том числе 2 детям.
- Одиннадцать авиабомб упали на город, одна из них попала в многоэтажку и нанесла серьезные повреждения.
Россия сбросила на Славянск 9 авиабомб
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
Он добавил, что раненые получают необходимую медицинскую помощь.
