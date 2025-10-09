Авиация РФ бомбила Славянск — есть раненые

В Славянске на Донеччине из-за атаки российских войск КАБами 9 октября ранены семеро человек, один человек в тяжелом состоянии.
Главные тезисы
- Российские войска сбросили две авиабомбы на Славянск, в результате чего ранены 7 местных жителей
- Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, требуется оперативная медицинская помощь.
Россия бомбила Славянск: много раненых
Об этом в Фейсбуке сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
Он отметил, что объемы нанесенного ущерба устанавливаются.
Позже Филашкин уточнил, что ранения получили семь жителей Славянска.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-