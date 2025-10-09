Авиация РФ бомбила Славянск — есть раненые
Авиация РФ бомбила Славянск — есть раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Славянск
Read in English
Читати українською

В Славянске на Донеччине из-за атаки российских войск КАБами 9 октября ранены семеро человек, один человек в тяжелом состоянии.

Главные тезисы

  • Российские войска сбросили две авиабомбы на Славянск, в результате чего ранены 7 местных жителей
  • Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, требуется оперативная медицинская помощь.

Россия бомбила Славянск: много раненых

Об этом в Фейсбуке сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

По меньшей мере, 6 человек ранены в Славянске сегодня утром. Среди пострадавших 1 человек находится в тяжелом состоянии. По предварительной информации, россияне сбросили на город две авиабомбы.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Начальник Донецкой ОВА

Он отметил, что объемы нанесенного ущерба устанавливаются.

Позже Филашкин уточнил, что ранения получили семь жителей Славянска.

