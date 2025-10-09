Авіація РФ бомбила Слов'янськ — є поранені

У Слов’янську на Донеччині через атаку російських військ КАБами 9 жовтня поранені семеро людей, одна людина у важкому стані.
Головні тези:
- У Слов'янську на Донеччині 9 жовтня стали жертвою авіаційного бомбардування РФ, наслідком якого стали семеро поранених місцевих мешканців.
- Один із поранених перебуває у критичному стані, що засвідчує серйозність ситуації та необхідність оперативних заходів для надання медичної допомоги.
- За інформацією начальника Донецької ОВА, російські війська скинули на місто дві авіабомби, що призвело до значних матеріальних збитків та постраждалих людей.
Росія бомбила Слов’янськ: багато поранених
Про це у Фейсбуці повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Він зазначив, що обсяги завданої шкоди встановлюються.
Пізніше Філашкін уточнив, що поранення отримали 7 жителів Слов’янська.
