Авіація РФ бомбила Слов'янськ — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Слов'янськ
У Слов’янську на Донеччині через атаку російських військ КАБами 9 жовтня поранені семеро людей, одна людина у важкому стані.

Головні тези:

  • У Слов'янську на Донеччині 9 жовтня стали жертвою авіаційного бомбардування РФ, наслідком якого стали семеро поранених місцевих мешканців.
  • Один із поранених перебуває у критичному стані, що засвідчує серйозність ситуації та необхідність оперативних заходів для надання медичної допомоги.
  • За інформацією начальника Донецької ОВА, російські війська скинули на місто дві авіабомби, що призвело до значних матеріальних збитків та постраждалих людей.

Росія бомбила Слов’янськ: багато поранених

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Щонайменше 6 людей поранені у Слов'янську сьогодні вранці. Серед постраждалих 1 людина перебуває у тяжкому стані. За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто дві авіабомби.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Начальник Донецкой ОВА

Він зазначив, що обсяги завданої шкоди встановлюються.

Пізніше Філашкін уточнив, що поранення отримали 7 жителів Слов’янська.

