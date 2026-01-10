Авіація РФ бомбила Слов'янськ — семеро цивільних отримали поранення
Авіація РФ бомбила Слов'янськ — семеро цивільних отримали поранення

Слов'янськ
Джерело:  online.ua

На Донеччині російські загарбники вдень 10 січня завдали авіаудару по Словʼянську, поранені 7 цивільних.

Головні тези:

  • 10 січня авіація РФ здійснила авіаудар по Слов'янську, що призвело до поранення 7 цивільних осіб.
  • Бомбардування міста призвело до пошкодження приватних та багатоповерхових будинків.
  • Окупанти відомі за застосування КАБ внаслідок обстрілу Слов'янська.

Окупанти бомбили Слов'янськ: є поранені

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Сьогодні вдень, 10 січня, ворог завдав чергового авіаудару по Словʼянську…На жаль, є постраждалі. На даний час відомо про пʼятьох поранених. Це четверо чоловіків і жінка.

Він зазначив, що місто було обстріляне, ймовірно, КАБами, пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки.

За словами Ляха, всім пораненим надається необхідна медична допомога.

Пізніше поліція повідомила, що поранених вже семеро.

