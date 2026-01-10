Авіація РФ бомбила Слов'янськ — семеро цивільних отримали поранення

На Донеччині російські загарбники вдень 10 січня завдали авіаудару по Словʼянську, поранені 7 цивільних.
Головні тези:
- 10 січня авіація РФ здійснила авіаудар по Слов'янську, що призвело до поранення 7 цивільних осіб.
- Бомбардування міста призвело до пошкодження приватних та багатоповерхових будинків.
- Окупанти відомі за застосування КАБ внаслідок обстрілу Слов'янська.
Окупанти бомбили Слов'янськ: є поранені
Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.
Він зазначив, що місто було обстріляне, ймовірно, КАБами, пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки.
За словами Ляха, всім пораненим надається необхідна медична допомога.
Пізніше поліція повідомила, що поранених вже семеро.
