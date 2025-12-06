Росія бомбила Слов'янськ — шестеро людей отримали поранення
Вадим Філашкін / Донецька ОВА

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Слов'янськ
У Слов'янську Донецької області шестеро людей постраждали внаслідок скидання ворогом авіабомби.

Головні тези:

  • Російська авіація здійснила бомбардування у Слов'янську Донецької області, що призвело до поранень 6 людей віком від 38 до 69 років.
  • Поранені отримали ураження внаслідок скидання авіабомб на місто, що призвело до пошкодження будівель та автомобілів.

Авіація РФ бомбила Слов’янськ: є поранені

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ввечері росіяни скинули на місто авіабомбу, поранили шістьох людей, від 38 до 69 років.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Начальник Донецької ОВА

Начальник Донецької ОВА поінформував, що внаслідок удару пошкоджено сім багатоповерхівок, дві нежитлові будівлі та шість автомобілів.

Слов’янськ після атаки РФ

Як повідомлялося, російська армія 3 грудня скинула на Слов'янськ дев'ять авіабомб. Було влучання у багатоповерхівку, поранень зазнали щонайменше 8 людей, зокрема двоє дітей.

