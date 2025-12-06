Росія бомбила Слов'янськ — шестеро людей отримали поранення

У Слов'янську Донецької області шестеро людей постраждали внаслідок скидання ворогом авіабомби.
Авіація РФ бомбила Слов’янськ: є поранені
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Начальник Донецької ОВА поінформував, що внаслідок удару пошкоджено сім багатоповерхівок, дві нежитлові будівлі та шість автомобілів.
Як повідомлялося, російська армія 3 грудня скинула на Слов'янськ дев'ять авіабомб. Було влучання у багатоповерхівку, поранень зазнали щонайменше 8 людей, зокрема двоє дітей.
