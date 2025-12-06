Росія бомбила Слов'янськ — шестеро людей отримали поранення

Авіація РФ бомбила Слов’янськ: є поранені

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ввечері росіяни скинули на місто авіабомбу, поранили шістьох людей, від 38 до 69 років. Вадим Філашкін Начальник Донецької ОВА

Начальник Донецької ОВА поінформував, що внаслідок удару пошкоджено сім багатоповерхівок, дві нежитлові будівлі та шість автомобілів.

Слов’янськ після атаки РФ

Як повідомлялося, російська армія 3 грудня скинула на Слов'янськ дев'ять авіабомб. Було влучання у багатоповерхівку, поранень зазнали щонайменше 8 людей, зокрема двоє дітей.