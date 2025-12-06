Россия бомбила Славянск — шестеро людей получили ранения

В Славянске Донецкой области шесть человек пострадали в результате сброса врагом авиабомбы.

Авиация РФ бомбила Славянск: есть раненые

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

Вечером россияне сбросили на город авиабомбу, ранили шесть человек, от 38 до 69 лет. Вадим Филашкин Начальник Донецкой ОВА

Начальник Донецкой ОВА проинформировал, что в результате удара повреждены семь многоэтажек, два нежилых здания и шесть автомобилей.

Славянск после атаки РФ

Как сообщалось, российская армия 3 декабря сбросила на Славянск девять авиабомб. Было попадание в многоэтажку, ранения получили по меньшей мере 8 человек, в том числе двое детей.