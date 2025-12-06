Россия бомбила Славянск — шестеро людей получили ранения
Категория
Украина
Дата публикации

Россия бомбила Славянск — шестеро людей получили ранения

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Славянск
Read in English
Читати українською

В Славянске Донецкой области шесть человек пострадали в результате сброса врагом авиабомбы.

Главные тезисы

  • Шесть человек пострадали в результате бомбардировки Славянска Российской авиацией.
  • В результате удара авиабомб повреждены семь многоэтажек, два нежилых здания и шесть автомобилей в городе.
  • Авиация РФ совершила несколько бомбардировок города, приводя к серьезным последствиям для мирного населения.

Авиация РФ бомбила Славянск: есть раненые

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

Вечером россияне сбросили на город авиабомбу, ранили шесть человек, от 38 до 69 лет.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Начальник Донецкой ОВА

Начальник Донецкой ОВА проинформировал, что в результате удара повреждены семь многоэтажек, два нежилых здания и шесть автомобилей.

Славянск после атаки РФ

Как сообщалось, российская армия 3 декабря сбросила на Славянск девять авиабомб. Было попадание в многоэтажку, ранения получили по меньшей мере 8 человек, в том числе двое детей.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Корректировал авиаудары РФ по Славянску — правоохранители задержали агента российских спецслужб
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация РФ бомбила Славянск — есть раненые
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Славянск
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация РФ бомбила Славянск — 8 человек получили ранения
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Славянск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?