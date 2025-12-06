Россия бомбила Славянск — шестеро людей получили ранения

В Славянске Донецкой области шесть человек пострадали в результате сброса врагом авиабомбы.
Главные тезисы
- Шесть человек пострадали в результате бомбардировки Славянска Российской авиацией.
- В результате удара авиабомб повреждены семь многоэтажек, два нежилых здания и шесть автомобилей в городе.
- Авиация РФ совершила несколько бомбардировок города, приводя к серьезным последствиям для мирного населения.
Авиация РФ бомбила Славянск: есть раненые
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
Начальник Донецкой ОВА проинформировал, что в результате удара повреждены семь многоэтажек, два нежилых здания и шесть автомобилей.
Как сообщалось, российская армия 3 декабря сбросила на Славянск девять авиабомб. Было попадание в многоэтажку, ранения получили по меньшей мере 8 человек, в том числе двое детей.
