Авиация РФ бомбила Славянск — семеро гражданских получили ранения

В Донецкой области российские захватчики днем 10 января нанесли авиаудара по Славянску, ранены 7 гражданских.
Главные тезисы
- Авиация Российской Федерации нанесла авиаудар по Славянску, ранения получили 7 гражданских лиц.
- Бомбардировка города повредила частные и многоэтажные дома, причинив ущерб жителям.
- Оккупанты использовали КАБы при обстреле Славянска, что повлекло за собой ранения мирных жителей.
Оккупанты бомбили Славянск: есть раненые
Об этом сообщил начальник Славянского МВА Вадим Лях.
Он отметил, что город был обстрелян, вероятно, КАБами, повреждены частные и многоэтажные дома.
По словам Ляха, всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
Позже полиция сообщила, что раненых уже семеро.
