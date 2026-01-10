Авиация РФ бомбила Славянск — семеро гражданских получили ранения
Авиация РФ бомбила Славянск — семеро гражданских получили ранения

Славянск
Источник:  online.ua

В Донецкой области российские захватчики днем 10 января нанесли авиаудара по Славянску, ранены 7 гражданских.

Главные тезисы

  • Авиация Российской Федерации нанесла авиаудар по Славянску, ранения получили 7 гражданских лиц.
  • Бомбардировка города повредила частные и многоэтажные дома, причинив ущерб жителям.
  • Оккупанты использовали КАБы при обстреле Славянска, что повлекло за собой ранения мирных жителей.

Оккупанты бомбили Славянск: есть раненые

Об этом сообщил начальник Славянского МВА Вадим Лях.

Сегодня днем, 10 января, враг нанес очередной авиаудар по Славянску… К сожалению, есть пострадавшие. В настоящее время известно о пяти раненых. Это четверо мужчин и женщина.

Он отметил, что город был обстрелян, вероятно, КАБами, повреждены частные и многоэтажные дома.

По словам Ляха, всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Позже полиция сообщила, что раненых уже семеро.

