Авіація РФ бомбила Слов'янськ — постраждали 9 містян
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ бомбила Слов'янськ — постраждали 9 містян

Прокуратура Донецької області
Слов'янськ
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Російські війська вдень 8 червня скинули 3 авіабомби на Слов'янськ, в результаті чого 9 людей отримали поранення.

Головні тези:

  • Російські війська скинули 3 авіабомби на Слов'янськ удень 8 червня, поранивши 9 містян.
  • Серед поранених є жінки віком від 48 до 75 років, чоловіки та 17-річна дівчина з різними травмами.

Росія скинула три авіабомби на Слов’янськ: є поранені

Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

За словами Філашкіна, серед поранених — 17-річна дівчина.

Пошкоджено адміністративну будівлю, медичний заклад, численні багатоповерхівки та приватні будинки.

Згодом в місцевій прокуратурі повідомили про дев’ятьох поранених цивільних.

Під ворожим вогнем опинилась житлова забудова, де зазнали поранень шестеро жінок віком від 48 до 75 років, 59 та 68-річні чоловіки, а також 17-річна дівчина.

У постраждалих діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкові травми зі струсом головного мозку, осколкові поранення, закритий перелом, множинні рвані і різані рани, контузії.

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