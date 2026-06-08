Авіація РФ бомбила Слов'янськ — постраждали 9 містян

Російські війська вдень 8 червня скинули 3 авіабомби на Слов'янськ, в результаті чого 9 людей отримали поранення.
Головні тези:
- Російські війська скинули 3 авіабомби на Слов'янськ удень 8 червня, поранивши 9 містян.
- Серед поранених є жінки віком від 48 до 75 років, чоловіки та 17-річна дівчина з різними травмами.
Росія скинула три авіабомби на Слов’янськ: є поранені
Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.
За словами Філашкіна, серед поранених — 17-річна дівчина.
Пошкоджено адміністративну будівлю, медичний заклад, численні багатоповерхівки та приватні будинки.
Згодом в місцевій прокуратурі повідомили про дев’ятьох поранених цивільних.
У постраждалих діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкові травми зі струсом головного мозку, осколкові поранення, закритий перелом, множинні рвані і різані рани, контузії.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-