Авіаудар Росії по Слов’янську — кількість поранених зросла

У Слов’янську до двох людей зросла кількість поранених внаслідок ранкового російського авіаудару 15 квітня.
Головні тези:
- Унаслідок російського авіаудару по Слов’янську зросла кількість поранених, серед яких є дитина 2012 року народження.
- Зафіксовані значні руйнування житлової та адміністративної інфраструктури у місті.
- Повністю зруйнований дитячий спортивний заклад, що був історичною пам’яткою Словʼянська.
Росія бомбила Слов’янськ: є поранені
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Зафіксовані значні руйнування житлової та адміністративної інфраструктури.
Уранці 15 квітня війська РФ ударили авіабомбою ФАБ-1500 по центральній частині Словʼянська.
Повністю зруйнований дитячий спортивний заклад, що був історичною памʼяткою міста.
Було відомо про одного пораненого — 57-річного чоловіка.
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-