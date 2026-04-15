Авіаудар Росії по Слов’янську — кількість поранених зросла
У Слов’янську до двох людей зросла кількість поранених внаслідок ранкового російського авіаудару 15 квітня.

Росія бомбила Слов’янськ: є поранені

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

До двох людей зросла кількість поранених через російський авіаудар по середмістю Слов’янська, серед них дитина 2012 р. н.

Зафіксовані значні руйнування житлової та адміністративної інфраструктури.

Уранці 15 квітня війська РФ ударили авіабомбою ФАБ-1500 по центральній частині Словʼянська.

Повністю зруйнований дитячий спортивний заклад, що був історичною памʼяткою міста.

Було відомо про одного пораненого — 57-річного чоловіка.

Авіація РФ бомбила Слов'янськ — 8 людей отримали поранення
Росія бомбила Слов'янськ — шестеро людей отримали поранення
Російські загарбники вбили 4 цивільних у Слов’янську
