Категория
Украина
Дата публикации

Авиаудар России по Славянску — количество раненых возросло

ДСНС Украины
Славянск
Читати українською

В Славянске до двух человек возросло количество раненых в результате утреннего российского авиаудара 15 апреля.

Россия бомбила Славянск: есть раненые

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

До двух человек возросло количество раненых из-за российского авиаудара по средности Славянская, среди них ребенок 2012 г. р.

Зафиксированы значительные разрушения жилищной и административной инфраструктуры.

Утром 15 апреля войска РФ ударили авиабомбой ФАБ-1500 по центральной части Славянска.

Полностью разрушено детское спортивное заведение, которое было историческим памятником города.

Было известно об одном раненом — 57-летнем мужчине.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?