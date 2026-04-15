Авиаудар России по Славянску — количество раненых возросло

В Славянске до двух человек возросло количество раненых в результате утреннего российского авиаудара 15 апреля.
Главные тезисы
- В результате авиаудара России по Славянску увеличилось количество раненых, среди которых оказался ребенок 2012 года рождения.
- Зафиксированы значительные разрушения жилой и административной инфраструктуры в городе, включая полное разрушение исторического детского спортивного заведения.
Россия бомбила Славянск: есть раненые
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Зафиксированы значительные разрушения жилищной и административной инфраструктуры.
Утром 15 апреля войска РФ ударили авиабомбой ФАБ-1500 по центральной части Славянска.
Полностью разрушено детское спортивное заведение, которое было историческим памятником города.
Было известно об одном раненом — 57-летнем мужчине.
