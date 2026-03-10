Российские захватчики убили 4 гражданских в Славянске

10 марта российские захватчики нанесли авиаудар по центральной части Славянска в Донецкой области. Согласно последним данным, погибли четверо мирных жителей города, еще 20 гражданских были ранены.

Новая атака России на Славянск — какие последствия

Воздушное нападение врага началось еще утром 10 марта.

В этот раз российские захватчики нацелились на жилую застройку и попали в многоквартирный дом.

Согласно последним данным, в результате атак повреждены шесть многоэтажных домов и около десяти автомобилей.

Снова — циничный удар по гражданским. На этот раз россияне сбросили на центр Славянска три авиабомбы. Сейчас известно о 6 поврежденных многоэтажках и 10 автомобилях. Вадим Филашкин Глава Донецкой ОВА

Впоследствии стало известно, что количество раненых в Славянске возросло до 20, количество погибших не изменилось — это информация по состоянию на 15:30.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начали досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

