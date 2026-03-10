ВСУ смогли прорваться на 12 километров вглубь российских позиций
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ смогли прорваться на 12 километров вглубь российских позиций

Прорыв ВСУ на фронте был четко спланирован
Источник:  Украинская правда

Силы обороны Украины приступили к тщательной подготовке к штурмовым действиям на Александровском направлении еще в конце прошлого года. Именно туда перебросили штурмовые подразделения для неожиданного удара по армии РФ.

Главные тезисы

  • Фактически, Украина смогла сорвать предвесеннюю кампанию армии РФ.
  • Весеннее наступление российских захватчиков еще даже не началось.

Прорыв ВСУ на фронте был четко спланирован

О планах и успехах украинских воинов рассказал командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов.

Он обращает внимание на то, что наступательные действия на Александровском направлении и в районе Гуляйполя — это на самом деле единый замысел.

Но он не сконцентрировался в районе Гуляйполя. Например, мы зашли на участок между Добропольем (Запорожской области — ред.) и Новым Запорожьем, чтобы нанести противнику фланговый удар, поджимать его там, чтобы это стало предпосылкой для дальнейшего освобождения Днепропетровской области, — пояснил Филатов.

Он также официально подтвердил, что его воины смогли прорвать оборону врага на 12 километров в глубь российских позиций.

Однако, что важно понимать, эти действия еще не являются "контрнаступлением". Сам Дмитрий "Перун" Филатов считает эти достижения "незначительным успехом".

Это наступательные действия для улучшения нашего тактического положения и стабилизации линии фронта на том участке, куда противник перебрасывают свои силы.

