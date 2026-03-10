ВСУ смогли прорваться на 12 километров вглубь российских позиций

Силы обороны Украины приступили к тщательной подготовке к штурмовым действиям на Александровском направлении еще в конце прошлого года. Именно туда перебросили штурмовые подразделения для неожиданного удара по армии РФ.
Главные тезисы
- Фактически, Украина смогла сорвать предвесеннюю кампанию армии РФ.
- Весеннее наступление российских захватчиков еще даже не началось.
Прорыв ВСУ на фронте был четко спланирован
О планах и успехах украинских воинов рассказал командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов.
Он обращает внимание на то, что наступательные действия на Александровском направлении и в районе Гуляйполя — это на самом деле единый замысел.
Он также официально подтвердил, что его воины смогли прорвать оборону врага на 12 километров в глубь российских позиций.
Однако, что важно понимать, эти действия еще не являются "контрнаступлением". Сам Дмитрий "Перун" Филатов считает эти достижения "незначительным успехом".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-