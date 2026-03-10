Россия хочет оккупировать пограничные села на Сумщине и Харьковщине — какая цель

Что затеяла армия РФ на Сумщине и Харьковщине

С заявлением по этому поводу выступил командующий Группировкой объединенных сил Михаил Драпатый.

По его словам, российские захватчики делают все возможное, чтобы оккупировать все новые и новые пограничные села в Сумской области.

Что важно понимать, это происходит в тех местах, где фронт не проходит.

Драпатый обратил внимание на то, что речь идет о так называемых "тактических отвлекающих действиях".

Нельзя сказать, что это "второстепенный фронт" или "фронт для оттягивания наших сил", просто у каждой российской группировки есть свои задачи. В группировке "Север", которая стоит напротив нас в Сумской и Харьковской области — это буферная зона или, как они сами это называют, "зона влияния". Михаил Драпатый Командующий Группировка объединенных сил

На этом фоне он официально подтвердил, что сейчас есть 12 участков, в пределах которых враг — силами от штурмовой роты до, возможно, батальона — будет пытаться расширить свою зону контроля.