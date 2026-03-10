Росія хоче окупувати прикордонні села на Сумщині та Харківщині — яка мета

Що замислила армія РФ на Сумщині та Харківщині

З заявою з цього приводу виступив командувач Угруповання об'єднаних сил Михайло Драпатий.

За його словами, російські загарбники роблять все можливе, щоб окупувати все нові й нові прикордонні села в Сумській області.

Що важливо розуміти, це відбувається у тих місцях, де не проходить фронт.

Драпатий звернув увагу на те, що йдеться про так звані "тактичні відволікаючі дії".

Не можна сказати, що це "другорядний фронт" або "фронт для відтягування наших сил", просто в кожного російського угруповання є свої завдання. В угруповання "Сєвєр", яке стоїть навпроти нас на Сумщині та Харківщині — це буферна зона або, як вони самі це називають, "зона впливу". Михайло Драпатий Командувач Угруповання об'єднаних сил

На цьому тлі він офіційно підтвердив, що наразі є 12 ділянок, у межах яких ворог– силами від штурмової роти до, можливо, батальйону, — буде намагатися розширити свою зону контролю.