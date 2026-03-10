Росія хоче окупувати прикордонні села на Сумщині та Харківщині — яка мета

Російські загарбники планують захопити прикордонні села в Сумській та Харківській областях. Головна ціль ворога наразі — сформувати 20-ти кілометрову "буферну зону" вздовж кордону.
Головні тези:
- У прикордонні Сумської області стає дедалі більше "червоних зон".
- Це ділянки, які переходять під контроль армії РФ, і до них потрапляють деякі населені пункти.
Що замислила армія РФ на Сумщині та Харківщині
З заявою з цього приводу виступив командувач Угруповання об'єднаних сил Михайло Драпатий.
За його словами, російські загарбники роблять все можливе, щоб окупувати все нові й нові прикордонні села в Сумській області.
Що важливо розуміти, це відбувається у тих місцях, де не проходить фронт.
Драпатий звернув увагу на те, що йдеться про так звані "тактичні відволікаючі дії".
На цьому тлі він офіційно підтвердив, що наразі є 12 ділянок, у межах яких ворог– силами від штурмової роти до, можливо, батальйону, — буде намагатися розширити свою зону контролю.
Насамперед мовиться про Краснопільський, Великописарівський, Золочівський напрямки.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-