Сили оборони України розпочали ретельну підготовку до штурмових дій на Олександрівському напрямку ще наприкінці минулого року. В її межах туди перекинули штурмові підрозділи для неочікуваного удару по армії РФ.

Прорив ЗСУ на фронті був чітко спланований

Про плани та успіхи українських воїнів розповів командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов.

Він звертає увагу на те, що наступальні дії на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя — це насправді єдиний задум.

Але він не концентрувався в районі Гуляйполя. Наприклад, ми зайшли на ділянку між Добропіллям (Запорізької області, — ред.) і Новим Запоріжжям, щоб завдати противнику флангового удару, підтиснути його там, щоб це стало передумовою для подальшого звільнення Дніпропетровської області, — пояснив Філатов. Поширити

Він також офіційно підтвердив, що його воїни змогли прорвати оборону ворога на 12 кілометрів вглиб російських позицій.

Однак, що важливо розуміти, ці дії ще не є "контрнаступом". Сам Дмитро “Перун” Філатов вважає ці досягнення "незначним успіхом".