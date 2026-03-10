ЗСУ змогли прорватися на 12 кілометрів вглиб російських позицій

Сили оборони України розпочали ретельну підготовку до штурмових дій на Олександрівському напрямку ще наприкінці минулого року. В її межах туди перекинули штурмові підрозділи для неочікуваного удару по армії РФ.
Головні тези:
- Фактично Україна змогла зірвати передвесняну кампанію армії РФ.
- Весняний наступ російських загарбників ще навіть не почався.
Прорив ЗСУ на фронті був чітко спланований
Про плани та успіхи українських воїнів розповів командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов.
Він звертає увагу на те, що наступальні дії на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя — це насправді єдиний задум.
Він також офіційно підтвердив, що його воїни змогли прорвати оборону ворога на 12 кілометрів вглиб російських позицій.
Однак, що важливо розуміти, ці дії ще не є "контрнаступом". Сам Дмитро “Перун” Філатов вважає ці досягнення "незначним успіхом".
