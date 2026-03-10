ЗСУ змогли прорватися на 12 кілометрів вглиб російських позицій
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ змогли прорватися на 12 кілометрів вглиб російських позицій

ДШВ
Джерело:  Українська правда

Сили оборони України розпочали ретельну підготовку до штурмових дій на Олександрівському напрямку ще наприкінці минулого року. В її межах туди перекинули штурмові підрозділи для неочікуваного удару по армії РФ. 

Головні тези:

  • Фактично Україна змогла зірвати передвесняну кампанію армії РФ.
  • Весняний наступ російських загарбників ще навіть не почався.

Прорив ЗСУ на фронті був чітко спланований

Про плани та успіхи українських воїнів розповів командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов.

Він звертає увагу на те, що наступальні дії на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя — це насправді єдиний задум.

Але він не концентрувався в районі Гуляйполя. Наприклад, ми зайшли на ділянку між Добропіллям (Запорізької області, — ред.) і Новим Запоріжжям, щоб завдати противнику флангового удару, підтиснути його там, щоб це стало передумовою для подальшого звільнення Дніпропетровської області, — пояснив Філатов.

Він також офіційно підтвердив, що його воїни змогли прорвати оборону ворога на 12 кілометрів вглиб російських позицій.

Однак, що важливо розуміти, ці дії ще не є "контрнаступом". Сам Дмитро “Перун” Філатов вважає ці досягнення "незначним успіхом".

Це наступальні дії для покращення нашого тактичного положення та стабілізації лінії фронту на тій ділянці, куди противник перекидав свої сили.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Противник зазнає критичних втрат у живій силі та техніці — Сирський
Олександр Сирський
Сирський оцінив ситуацію на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія хоче окупувати прикордонні села на Сумщині та Харківщині — яка мета
армія РФ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін на межі колапсу — Сікорський
Сікорський закликав Навроцького схвалити план переозброєння Польщі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?