Украина могла спасти США от серьезной тактической ошибки — все испортил Трамп
Украина могла спасти США от серьезной тактической ошибки — все испортил Трамп

Трамп отверг очень выгодное предложение Украины
Read in English
Читати українською
Источник:  Axios

США потеряли не менее семи своих военных и миллионы долларов, начав военную операцию против Ирана. Этого могло бы не произойти, если бы команда американского лидера Дональда Трампа вовремя прислушалась к Украине и приняла выгодное предложение Киева.

Главные тезисы

  • Иранские дроны оказались очень опасными для США и их союзников.
  • Белый дом признал свою ошибку касательно Украины, когда начали гибнуть американские солдаты.

Трамп отбросил очень выгодное предложение Украины

Как удалось узнать журналистам, еще полгода назад команда украинского лидера Владимира Зеленского предлагала США купить свои проверенные в боях технологии для уничтожения ударных дронов иранского производства.

Официальный Киев пытался убедить Вашингтон в том, что эти технологии помогут уберечь жизнь американских солдат и их союзников в войне на Ближнем Востоке.

Команда Дональда Трампа тогда отвергла это предложение Украины, однако когда начались реальные боевые действия, Белый дом осознал, как сильно ошибался.

Отказ от предложения Украины расценивается как один из крупнейших тактических просчетов администрации с момента начала бомбардировок Ирана 28 февраля, сообщили СМИ два официальных лица США, — отмечает издание.

Что важно понимать, именно дешевые иранские дроны стали причиной гибели семи военнослужащих США, а их перехват стоил армии США миллионов долларов.

Если и была тактическая ошибка или промах, допущенный нами накануне этой [войны в Иране], то это было именно оно, — признался журналистам один из американских чиновников.

Украинские воины продолжают ослаблять армию РФ

