Украина могла спасти США от серьезной тактической ошибки — все испортил Трамп

США потеряли не менее семи своих военных и миллионы долларов, начав военную операцию против Ирана. Этого могло бы не произойти, если бы команда американского лидера Дональда Трампа вовремя прислушалась к Украине и приняла выгодное предложение Киева.

Трамп отбросил очень выгодное предложение Украины

Как удалось узнать журналистам, еще полгода назад команда украинского лидера Владимира Зеленского предлагала США купить свои проверенные в боях технологии для уничтожения ударных дронов иранского производства.

Официальный Киев пытался убедить Вашингтон в том, что эти технологии помогут уберечь жизнь американских солдат и их союзников в войне на Ближнем Востоке.

Команда Дональда Трампа тогда отвергла это предложение Украины, однако когда начались реальные боевые действия, Белый дом осознал, как сильно ошибался.

Отказ от предложения Украины расценивается как один из крупнейших тактических просчетов администрации с момента начала бомбардировок Ирана 28 февраля, сообщили СМИ два официальных лица США, — отмечает издание. Поделиться

Что важно понимать, именно дешевые иранские дроны стали причиной гибели семи военнослужащих США, а их перехват стоил армии США миллионов долларов.