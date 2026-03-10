Україна могла врятувати США від серйозної тактичної помилки — усе зіпсував Трамп

США втратили щонайменше сімої своїх військових та мільйони доларів, почавши військову операцію проти Ірана. Цього могло б не статися, якби команда американського лідера Дональда Трампа вчасно дослухалася до України та пристала на вигідну пропозицію Києва.

Трамп відкинув дуже вигідну пропозицію України

Як вдалося дізнатися журналістам, ще пів року тому команда українського лідера Володимира Зеленського пропонувала США купити свої перевірені в боях технології для збиття ударних дронів іранського виробництва.

Офіційний Київ намагався переконати Вашингтон в тому, що ці технології допоможуть вберегти життя американських солдатів та їх союзників у війні на Близькому Сході.

Команда Дональда Трампа тоді відкинула цю пропозицію України, однак коли почалися реальні бойові дії Білий дім усвідомив, як сильно помилявся.

Відмова від пропозиції України розцінюється як один з найбільших тактичних прорахунків адміністрації з моменту початку бомбардувань Ірану 28 лютого, повідомили ЗМІ два офіційні особи США, — наголошує виданняє Поширити

Що важливо розуміти, саме дешеві іранські дрони стали причиною загибелі семи військовослужбовців США, а їхнє перехоплення коштувало армії США мільйонів доларів.