Україна могла врятувати США від серйозної тактичної помилки — усе зіпсував Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації

Україна могла врятувати США від серйозної тактичної помилки — усе зіпсував Трамп

Трамп
Read in English
Джерело:  Axios

США втратили щонайменше сімої своїх військових та мільйони доларів, почавши військову операцію проти Ірана. Цього могло б не статися, якби команда американського лідера Дональда Трампа вчасно дослухалася до України та пристала на вигідну пропозицію Києва.

Головні тези:

  • Іранські дрони виявилися дуже небезпечними для США та їхніх союзників.
  • Білий дім визнав свою помилку щодо України, коли почали гинути американські солдати.

Трамп відкинув дуже вигідну пропозицію України

Як вдалося дізнатися журналістам, ще пів року тому команда українського лідера Володимира Зеленського пропонувала США купити свої перевірені в боях технології для збиття ударних дронів іранського виробництва.

Офіційний Київ намагався переконати Вашингтон в тому, що ці технології допоможуть вберегти життя американських солдатів та їх союзників у війні на Близькому Сході.

Команда Дональда Трампа тоді відкинула цю пропозицію України, однак коли почалися реальні бойові дії Білий дім усвідомив, як сильно помилявся.

Відмова від пропозиції України розцінюється як один з найбільших тактичних прорахунків адміністрації з моменту початку бомбардувань Ірану 28 лютого, повідомили ЗМІ два офіційні особи США, — наголошує виданняє

Що важливо розуміти, саме дешеві іранські дрони стали причиною загибелі семи військовослужбовців США, а їхнє перехоплення коштувало армії США мільйонів доларів.

Якщо і була тактична помилка або промах, допущені нами напередодні цієї [війни в Ірані], то це було саме воно, — зізнався журналістам один із американських посадовців.

