Україна уразила російській склади ПММ, станцію РЕБ і пункт управління БпЛА
Україна уразила російській склади ПММ, станцію РЕБ і пункт управління БпЛА

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, з метою скорочення наступального потенціалу армії РФ підрозділи Сил оборони України здійснили серію успішних атак на військові об’єкти ворога. Ці операції були проведені вночі 10 березня.

Головні тези:

  • Під удар українських воїнів потрапив підрозділ артилерії ворога в околицях Сухецького.
  • Результати усіх операцій наразі уточнюються та будуть оголошені згодом.

Українські воїни продовжують ослаблювати армію РФ

Генеральний штаб ЗСУ звертає увагу на те, що Сили оборони України за допомогою дронів завдали влучного удару по складах пально-мастильних матеріалів поблизу Коптєвого та Макіївки.

Ба більше, українські воїни успішно уразили станцію радіоелектронної боротьби в районі Донецька.

Ще однією ціллю став ворожий пункт управління ударними БпЛА поблизу Мирнограда, а також підрозділ артилерії ворога в околицях Сухецького та артилерійську гармату біля Дорожнянки Донецької області.

Також українські військові завдали вогневого ураження по скупченню живої сили противника у районах Новомиколаївки (ТОТ Запорізької області), Селидового (ТОТ Донецької області) та Покровська.

Українські захисники обіцяють й надалі системно реалізовувати операції, націлені на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу армії РФ.

Далі буде! Слава Україні! — наголосили в Генштабі Збройних сил України.

