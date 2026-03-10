Украина поразила российские склады ГСМ, станцию РЭБ и пункт управления БпЛА
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила российские склады ГСМ, станцию РЭБ и пункт управления БпЛА

Генштаб ВСУ
Украинские воины продолжают ослаблять армию РФ
Read in English
Читати українською

Как сообщает Генштаб ВСУ, с целью сокращения наступательного потенциала армии РФ подразделения Сил обороны Украины совершили серию успешных атак на военные объекты врага. Эти операции были проведены в ночь на 10 марта.

Главные тезисы

  • Под удар украинских воинов попало подразделение артиллерии врага в окрестностях Сухецкого.
  • Результаты всех операций уточняются и будут объявлены чуть позже.

Генеральный штаб ВСУ обращает внимание на то, что Силы обороны Украины с помощью дронов нанесли точный удар по составам горюче-смазочных материалов вблизи Коптевого и Макеевки.

Более того, украинские воины успешно поразили станцию радиоэлектронной борьбы в районе Донецка.

Еще одной целью стал вражеский пункт управления ударными БпЛА вблизи Мирнограда, а также подразделение артиллерии врага в окрестностях Сухецкого и артиллерийское орудие возле Дорожнянки Донецкой области.

Также украинские военные нанесли огневое поражение по скоплению живой силы противника в районах Новониколаевки (ВОТ Запорожской области), Селидового (ВОТ Донецкой области) и Покровска.

Украинские защитники обещают и дальше системно реализовывать операции, нацеленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала армии РФ.

Продолжение следует! Слава Украине! — отметили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

