Украина поразила российские склады ГСМ, станцию РЭБ и пункт управления БпЛА

Как сообщает Генштаб ВСУ, с целью сокращения наступательного потенциала армии РФ подразделения Сил обороны Украины совершили серию успешных атак на военные объекты врага. Эти операции были проведены в ночь на 10 марта.
Главные тезисы
- Под удар украинских воинов попало подразделение артиллерии врага в окрестностях Сухецкого.
- Результаты всех операций уточняются и будут объявлены чуть позже.
Украинские воины продолжают ослаблять армию РФ
Генеральный штаб ВСУ обращает внимание на то, что Силы обороны Украины с помощью дронов нанесли точный удар по составам горюче-смазочных материалов вблизи Коптевого и Макеевки.
Более того, украинские воины успешно поразили станцию радиоэлектронной борьбы в районе Донецка.
Еще одной целью стал вражеский пункт управления ударными БпЛА вблизи Мирнограда, а также подразделение артиллерии врага в окрестностях Сухецкого и артиллерийское орудие возле Дорожнянки Донецкой области.
Украинские защитники обещают и дальше системно реализовывать операции, нацеленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала армии РФ.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-