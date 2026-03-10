Російські загарбники вбили 4 цивільних у Слов’янську

10 березня російські загарбники завдали авіаудару по центральній частині Слов'янська у Донецькій області. Згідно з останніми даними, загинули четверо мирних мешканців міста, ще 20 цивільних були поранені.

Нова атака Росії на Слов’янськ — які наслідки

Повітряний напад ворога розпочався ще вранці 10 березня.

Цього разу російські загарбники націлилися на житлову забудову та влучили у багатоквартирний будинок.

Згідно з останніми даними, внаслідок атак пошкоджено шість багатоповерхових будинків і близько десяти автомобілів.

Фото: VadymFilashkin/14039

Знову — цинічний удар по цивільних. Цього разу росіяни скинули на середмістя Слов'янська три авіабомби. Наразі відомо про 6 пошкоджених багатоповерхівок і 10 автівок" Вадим Філашкін Глава Донецької ОВА

Згодом стало відомо, що кількість поранених у Слов'янську зросла до 20, кількість загиблих не змінилася — це інформація станом на 15:30.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

