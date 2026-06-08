Авиация РФ бомбила Славянск — пострадали 9 горожан
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ бомбила Славянск — пострадали 9 горожан

Прокуратура Донецкой области
Славянск
Read in English
Читати українською

Российские войска днем 8 июня сбросили 3 авиабомба на Славянск, в результате чего 9 человек получили ранения.

Главные тезисы

  • Российские войска совершили авиаудар по Славянску, в результате чего пострадали 9 граждан.
  • Среди пострадавших жертвами бомбардировок стали женщины в возрасте от 48 до 75 лет, мужчины и 17-летняя девушка.

Россия сбросила три авиабомбы на Славянск: есть раненые

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

По словам Филашкина, среди раненых — 17-летняя девушка.

Повреждены административное здание, медицинское учреждение, многочисленные многоэтажки и частные дома.

Впоследствии в местной прокуратуре сообщили о девяти раненых гражданских.

Под вражеским огнем оказалась жилая застройка, где получили ранения шесть женщин в возрасте от 48 до 75 лет, 59 и 68-летние мужчины, а также 17-летняя девушка.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга, осколочные ранения, закрытый перелом, множественные рваные и резаные раны, контузии.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские оккупанты убили мать с ребенком в Славянске
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Россия сбросила на Славянск авиабомбы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Солдаты РФ убили 3 работника Славянской ТЭС
Министерство энергетики Украины
Новое военное преступление армии РФ – что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиаудар России по Славянску — количество раненых возросло
ДСНС Украины
Славянск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?