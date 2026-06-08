Авиация РФ бомбила Славянск — пострадали 9 горожан

Российские войска днем 8 июня сбросили 3 авиабомба на Славянск, в результате чего 9 человек получили ранения.
Главные тезисы
- Российские войска совершили авиаудар по Славянску, в результате чего пострадали 9 граждан.
- Среди пострадавших жертвами бомбардировок стали женщины в возрасте от 48 до 75 лет, мужчины и 17-летняя девушка.
Россия сбросила три авиабомбы на Славянск: есть раненые
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
По словам Филашкина, среди раненых — 17-летняя девушка.
Повреждены административное здание, медицинское учреждение, многочисленные многоэтажки и частные дома.
Впоследствии в местной прокуратуре сообщили о девяти раненых гражданских.
У пострадавших диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга, осколочные ранения, закрытый перелом, множественные рваные и резаные раны, контузии.
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