Солдаты РФ убили 3 работника Славянской ТЭС

Утром 17 февраля российский БпЛА нанес удар по машине с работниками Славянской ТЭС. Согласно последним данным, трое из них погибли.

Новое военное преступление армии РФ — что известно

С заявлением по этому поводу выступил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов:

Утром российский БПЛА атаковал автомобиль с работниками Славянской ТЭС. К сожалению, три из них погибли. Это очередное напоминание, какая высокая цена света и тепла в наших домах. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких! Поделиться

Артем Некрасов официально подтвердил, что ночью 16-17 февраля Россия совершила новый комбинированный ракетно-дроновой по энергетической инфраструктуре в нескольких регионах.

Так, сообщается об обесточивании потребителей в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Кроме того, известно о нарушении теплоснабжения городов Сумы и Одесса.

Аварийно-восстановительные работы уже начаты везде, где это позволяют условия безопасности. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Поделиться

По словам Некрасова, в большинстве областей Украины вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий графики ограничения мощности.