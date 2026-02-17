Солдаты РФ убили 3 работника Славянской ТЭС

Утром 17 февраля российский БпЛА нанес удар по машине с работниками Славянской ТЭС. Согласно последним данным, трое из них погибли.
Главные тезисы
- Известны детали оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на утро 17 февраля.
- В большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а иногда даже аварийные.
Новое военное преступление армии РФ — что известно
С заявлением по этому поводу выступил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов:
Артем Некрасов официально подтвердил, что ночью 16-17 февраля Россия совершила новый комбинированный ракетно-дроновой по энергетической инфраструктуре в нескольких регионах.
Так, сообщается об обесточивании потребителей в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.
Кроме того, известно о нарушении теплоснабжения городов Сумы и Одесса.
По словам Некрасова, в большинстве областей Украины вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий графики ограничения мощности.
