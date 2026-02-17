Десятки тысяч одесситов остались без тепло- и водоснабжения из-за атаки РФ

Утром 17 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Одессе без тепло- и водоснабжения после удара дронов остались десятки тысяч человек. По словам главы государства, все необходимые службы привлечены к ликвидации последствий российских атак.

Зеленский отреагировал на новую атаку РФ

Как отметил глава государства, не прекращаются спасательные и ремонтные работы во многих регионах Украины, ставших жертвами нового массированного удара со стороны РФ.

Главной целью этой атаки врага снова была энергетика.

Зеленский обращает внимание на то, что в этот раз Россия применила почти 400 дронов и 29 ракет разных типов, в том числе и баллистику.

Несмотря на то, что силы ПВО смогли обезвредить большинство вражеских целей, есть также попадание.

В Одессе без тепло- и водоснабжения после удара дронов десятки тысяч человек. Все необходимые службы работают, чтобы помочь. Всего под ударом было 12 областей, и, к сожалению, известно о девяти раненых, в том числе — детях. Есть повреждения более десяти жилых домов, железной дороги. Владимир Зеленский Президент Украины

На этом фоне глава государства еще раз призвал международное сообщество усилить давление на Россию.

По мнению Зеленского, украинская дипломатия будет более эффективной, если будет справедливость и сила.