Десятки тисяч одеситів залишилися без тепло- та водопостачання через атаку РФ

Вранці 17 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Одесі без тепло- та водопостачання після удару дронів залишилися десятки тисяч людей. За словами глави держави, усі необхідні служби залучені до ліквідації наслідків російських атак.

Зеленський відреагував на нову атаку РФ

Як зазначив глава держави, не припиняються рятувальні та ремонтні роботи в багатьох регіонах України, які стали жертвами нового масованого удару з боку РФ.

Головною ціллю цієї атаки ворога знову була енергетика.

Зеленський звертає увагу на те, що цього разу Росія застосувала майже 400 дронів і 29 ракет різних типів, зокрема й балістику.

Попри те, що сили ППО змогли знешкодити більшість ворожих цілей, є також влучання.

В Одесі без тепло- та водопостачання після удару дронів десятки тисяч людей. Усі необхідні служби працюють, щоб допомогти. Загалом під ударом були 12 областей, і, на жаль, відомо про дев’ятьох поранених, у тому числі — діти. Є пошкодження більш ніж десяти житлових будинків, залізниці. Володимир Зеленський Президент України

На цьому тлі глава держави вкотре закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію.

На переконання Зеленського, українська дипломатія буде ефективнішою, якщо буде справедливість і сила.