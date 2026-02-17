Десятки тисяч одеситів залишилися без тепло- та водопостачання через атаку РФ
Десятки тисяч одеситів залишилися без тепло- та водопостачання через атаку РФ

Зеленський відреагував на нову атаку РФ

Вранці 17 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Одесі без тепло- та водопостачання після удару дронів залишилися десятки тисяч людей. За словами глави держави, усі необхідні служби залучені до ліквідації наслідків російських атак.

Головні тези:

  • Росія знову намагалася знищити українську енергетику.
  • Під удари ворога потрапили одразу 12 областей.

Зеленський відреагував на нову атаку РФ

Як зазначив глава держави, не припиняються рятувальні та ремонтні роботи в багатьох регіонах України, які стали жертвами нового масованого удару з боку РФ.

Головною ціллю цієї атаки ворога знову була енергетика.

Зеленський звертає увагу на те, що цього разу Росія застосувала майже 400 дронів і 29 ракет різних типів, зокрема й балістику.

Попри те, що сили ППО змогли знешкодити більшість ворожих цілей, є також влучання.

В Одесі без тепло- та водопостачання після удару дронів десятки тисяч людей. Усі необхідні служби працюють, щоб допомогти. Загалом під ударом були 12 областей, і, на жаль, відомо про дев’ятьох поранених, у тому числі — діти. Є пошкодження більш ніж десяти житлових будинків, залізниці.

На цьому тлі глава держави вкотре закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію.

На переконання Зеленського, українська дипломатія буде ефективнішою, якщо буде справедливість і сила.

Сила тиску на РФ — тиску санкцій, постійної та швидкої підтримки української армії, нашої ППО. Щоб мир був реальним і справедливим, діяти потрібно на єдине джерело цієї агресії. Тому що саме Москва продовжує вбивства, масовані атаки, штурми.

