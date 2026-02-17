Десятки тисяч одеситів залишилися без тепло- та водопостачання через атаку РФ

Вранці 17 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Одесі без тепло- та водопостачання після удару дронів залишилися десятки тисяч людей. За словами глави держави, усі необхідні служби залучені до ліквідації наслідків російських атак.
Головні тези:
- Росія знову намагалася знищити українську енергетику.
- Під удари ворога потрапили одразу 12 областей.
Зеленський відреагував на нову атаку РФ
Як зазначив глава держави, не припиняються рятувальні та ремонтні роботи в багатьох регіонах України, які стали жертвами нового масованого удару з боку РФ.
Головною ціллю цієї атаки ворога знову була енергетика.
Зеленський звертає увагу на те, що цього разу Росія застосувала майже 400 дронів і 29 ракет різних типів, зокрема й балістику.
Попри те, що сили ППО змогли знешкодити більшість ворожих цілей, є також влучання.
На цьому тлі глава держави вкотре закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію.
На переконання Зеленського, українська дипломатія буде ефективнішою, якщо буде справедливість і сила.
