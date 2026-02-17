Солдати РФ убили 3 працівників Слов'янської ТЕС

Вранці 17 лютого російський БпЛА завдав удару по автівці з працівниками Слов'янської ТЕС. Згідно з останніми даними, троє з них загинули.

Новий воєнний злочин армії РФ — що відомо

З заявою з цього приводу виступив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов:

Вранці російський БпЛА атакував автомобіль з працівниками Слов'янської ТЕС. На жаль, троє з них загинули. Це чергове нагадування, якою високою є ціна світла та тепла в наших оселях. Щирі співчуття усім, хто втратив рідних та близьких! Поширити

Артем Некрасов офіційно підтвердив, що вночі 16-17 лютого Росія скоїла новий комбінований ракетно-дроновий по енергетичній інфраструктурі у кількох регіонах.

Так, повідомляється про знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

Окрім того, відомо, про порушення теплопостачання міст Суми та Одеса.

Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті скрізь, де це дозволяють безпекові умови. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Поширити

За словами Некрасова, у більшості областей України вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств — графіки обмеження потужності.