Солдати РФ убили 3 працівників Слов'янської ТЕС

Вранці 17 лютого російський БпЛА завдав удару по автівці з працівниками Слов'янської ТЕС. Згідно з останніми даними, троє з них загинули.
Головні тези:
- Відомі деталі оперативної ситуації в енергосистемі станом на ранок 17 лютого.
- У більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а подекуди навіть аварійні.
Новий воєнний злочин армії РФ — що відомо
З заявою з цього приводу виступив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов:
Артем Некрасов офіційно підтвердив, що вночі 16-17 лютого Росія скоїла новий комбінований ракетно-дроновий по енергетичній інфраструктурі у кількох регіонах.
Так, повідомляється про знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.
Окрім того, відомо, про порушення теплопостачання міст Суми та Одеса.
За словами Некрасова, у більшості областей України вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств — графіки обмеження потужності.
