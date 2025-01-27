Авіація РФ бомбила Степногірськ — є поранені

Авіація РФ бомбила Степногірськ

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Чотири людини поранені — ворог продовжує терор прифронтових територій. Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Степногірську. Іван Федоров Начальник Запорізької ОВА

За даними Федорова, поранення дістали дві жінки і два чоловіки. Їм надається необхідна допомога.

Степногірськ після авіаудару РФ

Росія атакує Запорізьку область

Впродовж минулої доби окупанти завдали 263 удари по 11 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

114 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Лугівське, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське. 4 обстріли РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новодарівку та Новоданилівку. 145 артударів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського. Поширити

Надійшло 18 повідомлень про пошкодження приватних будинків і квартир. Мирні жителі не постраждали.