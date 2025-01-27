Авіація РФ бомбила Степногірськ — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ бомбила Степногірськ — є поранені

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Степногірськ

Російські війська вдень 27 січня атакували Степногірськ Запорізької області керованими авіаційними бомбами. Поранень зазнали чотири людини.

Головні тези:

  • Російські війська атакували Степногірськ Запорізької області керованими авіаційними бомбами.
  • Чотири людини отримали поранення в результаті авіаційного нападу.
  • Протягом минулої доби окупанти нанесли 263 удари по 11 населених пунктах Запорізької області.
  • Є загроза життю мирних жителів внаслідок агресивних дій російських військ.

Авіація РФ бомбила Степногірськ

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Чотири людини поранені — ворог продовжує терор прифронтових територій. Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Степногірську.

Іван Федоров

Іван Федоров

Начальник Запорізької ОВА

За даними Федорова, поранення дістали дві жінки і два чоловіки. Їм надається необхідна допомога.

Степногірськ після авіаудару РФ

Росія атакує Запорізьку область

Впродовж минулої доби окупанти завдали 263 удари по 11 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

114 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Лугівське, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське. 4 обстріли РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новодарівку та Новоданилівку. 145 артударів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.

Надійшло 18 повідомлень про пошкодження приватних будинків і квартир. Мирні жителі не постраждали.

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