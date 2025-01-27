Авіація РФ бомбила Степногірськ — є поранені

Російські війська вдень 27 січня атакували Степногірськ Запорізької області керованими авіаційними бомбами. Поранень зазнали чотири людини.
Головні тези:
- Російські війська атакували Степногірськ Запорізької області керованими авіаційними бомбами.
- Чотири людини отримали поранення в результаті авіаційного нападу.
- Протягом минулої доби окупанти нанесли 263 удари по 11 населених пунктах Запорізької області.
- Є загроза життю мирних жителів внаслідок агресивних дій російських військ.
Авіація РФ бомбила Степногірськ
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За даними Федорова, поранення дістали дві жінки і два чоловіки. Їм надається необхідна допомога.
Росія атакує Запорізьку область
Впродовж минулої доби окупанти завдали 263 удари по 11 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Надійшло 18 повідомлень про пошкодження приватних будинків і квартир. Мирні жителі не постраждали.
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