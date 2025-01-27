Авиация РФ бомбила Степногорск — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ бомбила Степногорск — есть раненые

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Степногорск
Читати українською

Российские войска днем 27 января атаковали Степногорск Запорожской области управляемыми авиационными бомбами. Ранения получили четыре человека.

Главные тезисы

  • Российские войска атаковали город Степногорск в Запорожской области, применив управляемые авиационные бомбы.
  • Четыре человека получили ранения в результате авиационного нападения.
  • Оккупанты нанесли 263 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области за сутки, угрожая жизни мирных жителей.

Авиация РФ бомбила Степногорск

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Четыре человека ранены — враг продолжает террор прифронтовых территорий. Россияне ударили управляемыми авиабомбами по Степногорску.

Иван Федоров

Иван Федоров

Начальник Запорожской ОВА

По данным Федорова, ранения получили две женщины и два мужчины. Им оказывается необходимая помощь.

Степногорск после авиаудара РФ

Россия атакует Запорожскую область

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 263 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

114 БпЛА разной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Луговское, Малиновку, Новодаровку и Ольговское. 4 обстрела РСЗО накрыли Малую Токмачку, Новодаровку и Новоданиловку. 145 артударов нанесено по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Луговского, Малиновки, Новодаровки и Ольговского.

Поступило 18 сообщений о повреждениях частных домов и квартир. Мирные жители не пострадали.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Запорожье — погиб мужчина, еще 25 человек пострадали
Иван Федоров / Запорожская ОВА
РФ атаковала Запорожье — погиб мужчина, еще 25 человек пострадали
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский отреагировал на ракетный обстрел РФ Запорожья
Владимир Зеленский
Зеленский отреагировал на ракетный обстрел РФ Запорожья
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Массированный обстрел РФ Запорожья. Число пострадавших стремительно возросло
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Массированный обстрел РФ Запорожья. Число пострадавших стремительно возросло

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?