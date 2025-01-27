Авиация РФ бомбила Степногорск — есть раненые

Авиация РФ бомбила Степногорск

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Четыре человека ранены — враг продолжает террор прифронтовых территорий. Россияне ударили управляемыми авиабомбами по Степногорску. Иван Федоров Начальник Запорожской ОВА

По данным Федорова, ранения получили две женщины и два мужчины. Им оказывается необходимая помощь.

Степногорск после авиаудара РФ

Россия атакует Запорожскую область

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 263 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

114 БпЛА разной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Луговское, Малиновку, Новодаровку и Ольговское. 4 обстрела РСЗО накрыли Малую Токмачку, Новодаровку и Новоданиловку. 145 артударов нанесено по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Луговского, Малиновки, Новодаровки и Ольговского. Поделиться

Поступило 18 сообщений о повреждениях частных домов и квартир. Мирные жители не пострадали.