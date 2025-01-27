Авиация РФ бомбила Степногорск — есть раненые

Российские войска днем 27 января атаковали Степногорск Запорожской области управляемыми авиационными бомбами. Ранения получили четыре человека.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали город Степногорск в Запорожской области, применив управляемые авиационные бомбы.
- Четыре человека получили ранения в результате авиационного нападения.
- Оккупанты нанесли 263 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области за сутки, угрожая жизни мирных жителей.
Авиация РФ бомбила Степногорск
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По данным Федорова, ранения получили две женщины и два мужчины. Им оказывается необходимая помощь.
Россия атакует Запорожскую область
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 263 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
Поступило 18 сообщений о повреждениях частных домов и квартир. Мирные жители не пострадали.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-