У ЦПД розвінчали російську дезінформацію про окупацію Юнаківки на Сумщині

Інформація про нібито встановлення контролю російських військ над населеним пунктом Юнаківка на Сумщині, яку поширюють російські пропагандистські ресурси, не відповідає дійсності.
Головні тези:
- Російські пропагандистські ресурси поширюють фейк про захоплення Юнаківки на Сумщині.
- Центр протидії дезінформації розвінчав цю дезінформацію, підтверджуючи контроль Збройних Сил України на рубежах.
Росія поширює фейк про захоплення Юнаківки на Сумщині
Цю дезінформацію розвінчали у Центрі протидії дезінформації.
Також DeepState опублікував оновлені дані щодо ситуації на Сумщині. Під контролем військ РФ 62,6 кв км прикордоння Сумщини.
Це такі населені пункти як Журавка, частина Веселівки Хотінської громади, а також Новеньке та Басівка Юнаківської громади.
У напрямку Водолаг, Біловодів Хотінської громади та Локні Юнаківської громади ворог тисне наступальними діями.
Внаслідок цього обстрілу загинула 51-річна жінка.
Також поранення отримав 43-річний місцевий мешканець. Йому надається необхідна медична допомога.
Внаслідок удару КАБами пошкоджені житлові будинки.
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