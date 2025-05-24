У ЦПД розвінчали російську дезінформацію про окупацію Юнаківки на Сумщині
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЦПД розвінчали російську дезінформацію про окупацію Юнаківки на Сумщині

Центр протидії дезінформації
Сумщина
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Інформація про нібито встановлення контролю російських військ над населеним пунктом Юнаківка на Сумщині, яку поширюють російські пропагандистські ресурси, не відповідає дійсності.

Головні тези:

  • Російські пропагандистські ресурси поширюють фейк про захоплення Юнаківки на Сумщині.
  • Центр протидії дезінформації розвінчав цю дезінформацію, підтверджуючи контроль Збройних Сил України на рубежах.

Росія поширює фейк про захоплення Юнаківки на Сумщині

Цю дезінформацію розвінчали у Центрі протидії дезінформації.

Як повідомили в Сумській ОВА, Збройні Сили України та всі складові Сил оборони тримають рубежі й успішно відбивають атаки ворога. Ситуація на кордоні Сумської області — контрольована.

Також DeepState опублікував оновлені дані щодо ситуації на Сумщині. Під контролем військ РФ 62,6 кв км прикордоння Сумщини.

Це такі населені пункти як Журавка, частина Веселівки Хотінської громади, а також Новеньке та Басівка Юнаківської громади.

У напрямку Водолаг, Біловодів Хотінської громади та Локні Юнаківської громади ворог тисне наступальними діями.

Також вдень 24 травня Росія здійснила авіаудар по Великій Писарівці на Сумщині: є загибла та поранений.

Внаслідок цього обстрілу загинула 51-річна жінка.

Також поранення отримав 43-річний місцевий мешканець. Йому надається необхідна медична допомога.

Внаслідок удару КАБами пошкоджені житлові будинки.

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