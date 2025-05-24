У ЦПД развенчали российскую дезинформацию об оккупации Юнаковки в Сумской области

Информация о якобы установлении контроля российских войск над населенным пунктом Юнаковка на Сумщине, распространяемой российскими пропагандистскими ресурсами, не соответствует действительности.

Россия распространяет фейк о захвате Юношейки на Сумщине

Эту дезинформацию развенчали в Центре противодействия дезинформации.

Как сообщили в Сумской ОВА, Вооруженные Силы Украины и все составляющие сил обороны держат рубежи и успешно отбивают атаки врага. Ситуация на границе Сумской области - контролируемая. Поделиться

Также DeepState опубликовал обновленные данные по ситуации на Сумщине. Под контролем войск РФ 62,6 кв км приграничья Сумщины.

Это такие населенные пункты как Журавка, часть Веселовки Хотинского общества, а также Новенькое и Басовка Юнаковской громады.

В направлении Водолог, Беловодов Хотинской общины и Локни Юнаковской общины враг оказывает давление наступательными действиями.

Также днем ​​24 мая Россия нанесла авиаудар по Великой Писаревке на Сумщине: есть погибшая и раненый.

В результате этого обстрела погибла 51-летняя женщина.

Также ранения получил 43-летний местный житель. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.