У ЦПД развенчали российскую дезинформацию об оккупации Юнаковки в Сумской области

Информация о якобы установлении контроля российских войск над населенным пунктом Юнаковка на Сумщине, распространяемой российскими пропагандистскими ресурсами, не соответствует действительности.
Главные тезисы
- Центр противодействия дезинформации развенчал ложные утверждения о российской оккупации Юнаковки в Сумской области.
- Украинские вооруженные силы успешно отбивают атаки врага и контролируют ситуацию на границе Сумщины.
Россия распространяет фейк о захвате Юношейки на Сумщине
Эту дезинформацию развенчали в Центре противодействия дезинформации.
Также DeepState опубликовал обновленные данные по ситуации на Сумщине. Под контролем войск РФ 62,6 кв км приграничья Сумщины.
Это такие населенные пункты как Журавка, часть Веселовки Хотинского общества, а также Новенькое и Басовка Юнаковской громады.
В направлении Водолог, Беловодов Хотинской общины и Локни Юнаковской общины враг оказывает давление наступательными действиями.
Также днем 24 мая Россия нанесла авиаудар по Великой Писаревке на Сумщине: есть погибшая и раненый.
В результате этого обстрела погибла 51-летняя женщина.
Также ранения получил 43-летний местный житель. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
В результате удара КАБами повреждены жилые дома.
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