У ЦПД развенчали российскую дезинформацию об оккупации Юнаковки в Сумской области
Категория
Украина
Дата публикации

У ЦПД развенчали российскую дезинформацию об оккупации Юнаковки в Сумской области

ЦПД
Сумщина
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Информация о якобы установлении контроля российских войск над населенным пунктом Юнаковка на Сумщине, распространяемой российскими пропагандистскими ресурсами, не соответствует действительности.

Главные тезисы

  • Центр противодействия дезинформации развенчал ложные утверждения о российской оккупации Юнаковки в Сумской области.
  • Украинские вооруженные силы успешно отбивают атаки врага и контролируют ситуацию на границе Сумщины.

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Эту дезинформацию развенчали в Центре противодействия дезинформации.

Как сообщили в Сумской ОВА, Вооруженные Силы Украины и все составляющие сил обороны держат рубежи и успешно отбивают атаки врага. Ситуация на границе Сумской области - контролируемая.

Также DeepState опубликовал обновленные данные по ситуации на Сумщине. Под контролем войск РФ 62,6 кв км приграничья Сумщины.

Это такие населенные пункты как Журавка, часть Веселовки Хотинского общества, а также Новенькое и Басовка Юнаковской громады.

В направлении Водолог, Беловодов Хотинской общины и Локни Юнаковской общины враг оказывает давление наступательными действиями.

Также днем ​​24 мая Россия нанесла авиаудар по Великой Писаревке на Сумщине: есть погибшая и раненый.

В результате этого обстрела погибла 51-летняя женщина.

Также ранения получил 43-летний местный житель. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате удара КАБами повреждены жилые дома.

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