Авіація РФ бомбила Сумщину КАБами — постраждали троє людей
Російські військові удень 13 березня вдарили керованими авіабомбами по Глухівській громаді Сумської області, поранень зазнали троє людей, також пошкоджені приватні будинки.

Росія бомбила Глухівську громаду Сумщини: є постраждалі

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Глухівській громаді. Під ударом — житловий сектор. Внаслідок атаки постраждали троє місцевих жителів.

Як уточнили в ОВА, 31-річну жінку та 45-річного чоловіка госпіталізували, лікарі вже надають їм необхідну допомогу.

Крім того, постраждала 43-річна жінка, якій медичну допомогу надали на місці, від госпіталізації вона відмовилась.

Пошкоджені приватні будинки, автівки. Триває ліквідація наслідків удару, — зазначили в Сумській ОВА.

