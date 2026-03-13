Авіація РФ бомбила Сумщину КАБами — постраждали троє людей

Російські військові удень 13 березня вдарили керованими авіабомбами по Глухівській громаді Сумської області, поранень зазнали троє людей, також пошкоджені приватні будинки.
Головні тези:
- Російські війська вдарили керованими авіабомбами по Глухівській громаді Сумської області.
- У результаті бомбардування постраждали і потребували госпіталізації троє мирних жителів.
Росія бомбила Глухівську громаду Сумщини: є постраждалі
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Глухівській громаді. Під ударом — житловий сектор. Внаслідок атаки постраждали троє місцевих жителів.
Як уточнили в ОВА, 31-річну жінку та 45-річного чоловіка госпіталізували, лікарі вже надають їм необхідну допомогу.
Крім того, постраждала 43-річна жінка, якій медичну допомогу надали на місці, від госпіталізації вона відмовилась.
