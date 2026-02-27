Російський дрон атакував автівку на Сумщині — загинули двоє людей

Двоє загиблих та один поранений унаслідок чергової ворожої атаки безпілотника на автівку на Сумщині 27 лютого.
Головні тези:
- Чергова ворожа атака безпілотника призвела до загибелі двох осіб та поранення одного на Сумщині.
- Прокурори та інші правоохоронці документують наслідки цієї трагедії для подальшого розслідування.
- Ведеться досудове розслідування вчинення воєнних злочинів, які призвели до смерті людей.
Росія вбила двох людей на Сумщині
За даними слідства, 27 лютого 2026 року близько 18:20 год окупанти атакували безпілотником транспортний засіб у Ворожбянській громаді Сумського району.
Двоє чоловіків загинули, ще один 53-річний отримав поранення.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.
