Російський дрон атакував автівку на Сумщині — загинули двоє людей
Україна
Російський дрон атакував автівку на Сумщині — загинули двоє людей

Сумська обласна прокуратура
Двоє загиблих та один поранений унаслідок чергової ворожої атаки безпілотника на автівку на Сумщині 27 лютого.

  • Чергова ворожа атака безпілотника призвела до загибелі двох осіб та поранення одного на Сумщині.
  • Прокурори та інші правоохоронці документують наслідки цієї трагедії для подальшого розслідування.
  • Ведеться досудове розслідування вчинення воєнних злочинів, які призвели до смерті людей.

Росія вбила двох людей на Сумщині

За даними слідства, 27 лютого 2026 року близько 18:20 год окупанти атакували безпілотником транспортний засіб у Ворожбянській громаді Сумського району.

Двоє чоловіків загинули, ще один 53-річний отримав поранення.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

