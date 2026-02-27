Российский дрон атаковал автомобиль на Сумщине — погибли два человека
Российский дрон атаковал автомобиль на Сумщине — погибли два человека

Двое погибших и один ранен в результате очередной вражеской атаки беспилотника на автомобиль Сумской области 27 февраля.

Главные тезисы

  • Очередная вражеская атака беспилотника в Сумской области привела к гибели двух человек и ранению одного.
  • Прокуроры и другие правоохранители документируют последствия атаки для проведения дальнейшего расследования.
  • По данным следствия, атака произошла около 18:20 на транспортное средство в Ворожбянской общине Сумского района.

Россия убила двух человек в Сумской области

По данным следствия, 27 февраля 2026 года около 18:20 кафиры атаковали беспилотником транспортное средство в Ворожбянской общине Сумского района.

Двое мужчин погибли, еще один 53-летний получил ранения.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

