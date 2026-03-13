Авиация РФ бомбила Сумщину КАБами — пострадали три человека

Российские военные днем 13 марта ударили управляемыми авиабомбами по Глуховской громаде Сумской области, ранения получили три человека, также повреждены частные дома.

Россия бомбила Глуховскую громаду Сумщины: есть пострадавшие

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

Россияне ударили управляемыми авиабомбами по Глуховской общине. Под ударом жилой сектор. В результате атаки пострадали трое местных жителей.

Как уточнили в ОВА, 31-летнюю женщину и 45-летнего мужчину госпитализировали, врачи уже оказывают им необходимую помощь.

Кроме того, пострадала 43-летняя женщина, которой медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации она отказалась.