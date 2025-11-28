Авіація РФ бомбила Харківщину — є загиблий і поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ бомбила Харківщину — є загиблий і поранені

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харківщина
Read in English

Внаслідок російського авіаудару по Старосалтівській громаді у Чугуївському районі 28 листопада загинув чоловік, двоє людей постраждали.

Головні тези:

  • У результаті російського авіаудару по Старосалтівській громаді загинув чоловік, а дві жінки отримали травми.
  • Поранені були госпіталізовані, внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень будинки та господарчі споруди.
  • Пожежа виникла в результаті авіаудару. Екстрені служби працюють на місці трагедії.

Росія бомбила Харківщину: є жертви

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Попередньо, ворог ударив КАБом по с. Шестакове. Внаслідок обстрілу один чоловік загинув, його дані уточнюються. Дві жінки — 61 і 52 років — зазнали травм. Вони шпиталізовані.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Начальник Харківської ОВА

За його даними, зруйновані щонайменше два приватні будинки і дві господарчі споруди, пошкоджено ще шість будинків і три господарчі споруди, спалахнула пожежа.

Харківщина після авіаудару РФ

Екстрені служби працюють на місці, додав керівник ОВА.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські війська атакували дронами Богодухів на Харківщині — є постраждалі
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
шахед
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни вбили 17-річну дівчину в Харківській області
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Росіяни продовжують вбивати цивільних в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія вночі атакувала Харків дронами "Герань-2" — є загиблі та багато поранених
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?