Авіація РФ бомбила Харківщину — є загиблий і поранені

Росія бомбила Харківщину: є жертви

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Попередньо, ворог ударив КАБом по с. Шестакове. Внаслідок обстрілу один чоловік загинув, його дані уточнюються. Дві жінки — 61 і 52 років — зазнали травм. Вони шпиталізовані. Олег Синєгубов Начальник Харківської ОВА

За його даними, зруйновані щонайменше два приватні будинки і дві господарчі споруди, пошкоджено ще шість будинків і три господарчі споруди, спалахнула пожежа.

Харківщина після авіаудару РФ

Екстрені служби працюють на місці, додав керівник ОВА.