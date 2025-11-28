Авіація РФ бомбила Харківщину — є загиблий і поранені

Внаслідок російського авіаудару по Старосалтівській громаді у Чугуївському районі 28 листопада загинув чоловік, двоє людей постраждали.
Головні тези:
- У результаті російського авіаудару по Старосалтівській громаді загинув чоловік, а дві жінки отримали травми.
- Поранені були госпіталізовані, внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень будинки та господарчі споруди.
- Пожежа виникла в результаті авіаудару. Екстрені служби працюють на місці трагедії.
Росія бомбила Харківщину: є жертви
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його даними, зруйновані щонайменше два приватні будинки і дві господарчі споруди, пошкоджено ще шість будинків і три господарчі споруди, спалахнула пожежа.
Екстрені служби працюють на місці, додав керівник ОВА.
