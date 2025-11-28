Авиация РФ бомбила Харьковщину — есть погибший и раненые
Авиация РФ бомбила Харьковщину — есть погибший и раненые

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьковщина
В результате российского авиаудара по Старосалтовской общине в Чугуевском районе 28 ноября погиб мужчина, два человека пострадали.

Главные тезисы

  • Российская авиация совершила авиаудар по Харьковщине, что привело к гибели одного человека и ранению нескольких людей.
  • В результате обстрела по поселку пострадали как мужчины, так и женщины, которые были госпитализированы.
  • В результате атаки разрушились частные дома и хозяйственные постройки, вспыхнул пожар, вызванный авиаударом.

Россия бомбила Харьковщину: есть жертвы

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Предварительно, враг ударил КАБом по с. Шестаково. В результате обстрела один мужчина погиб, его данные уточняются. Две женщины — 61 и 52 лет — получили травмы. Они госпитализированы.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Начальник Харьковской ОВА

По его данным, разрушены по меньшей мере два частных дома и два хозяйственных сооружения, повреждены еще шесть домов и три хозяйственных сооружения, вспыхнул пожар.

Харьковщина после авиаудара РФ

Экстренные службы работают на месте, добавил руководитель ОВА.

