Авиация РФ бомбила Харьковщину — есть погибший и раненые

В результате российского авиаудара по Старосалтовской общине в Чугуевском районе 28 ноября погиб мужчина, два человека пострадали.
Главные тезисы
- Российская авиация совершила авиаудар по Харьковщине, что привело к гибели одного человека и ранению нескольких людей.
- В результате обстрела по поселку пострадали как мужчины, так и женщины, которые были госпитализированы.
- В результате атаки разрушились частные дома и хозяйственные постройки, вспыхнул пожар, вызванный авиаударом.
Россия бомбила Харьковщину: есть жертвы
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его данным, разрушены по меньшей мере два частных дома и два хозяйственных сооружения, повреждены еще шесть домов и три хозяйственных сооружения, вспыхнул пожар.
Экстренные службы работают на месте, добавил руководитель ОВА.
