Авиация РФ бомбила Харьковщину — есть погибший и раненые

В результате российского авиаудара по Старосалтовской общине в Чугуевском районе 28 ноября погиб мужчина, два человека пострадали.

Россия бомбила Харьковщину: есть жертвы

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Предварительно, враг ударил КАБом по с. Шестаково. В результате обстрела один мужчина погиб, его данные уточняются. Две женщины — 61 и 52 лет — получили травмы. Они госпитализированы. Олег Синегубов Начальник Харьковской ОВА

По его данным, разрушены по меньшей мере два частных дома и два хозяйственных сооружения, повреждены еще шесть домов и три хозяйственных сооружения, вспыхнул пожар.

Харьковщина после авиаудара РФ

Экстренные службы работают на месте, добавил руководитель ОВА.