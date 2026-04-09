Авіація РФ бомбила Запорізьку область — кількість постраждалих зростає

Одна людина загинула, ще сім - дістали поранень, в тому числі, дитина - збільшується кількість постраждалих внаслідок атаки Росії уранці 9 квітня на Запорізький район.
Головні тези:
- Один загиблий та семеро поранених, в тому числі дитина, внаслідок авіаційного нападу РФ на Запорізьку область.
- Жінка у важкому стані та інші постраждалі отримують медичну допомогу, стан ще трьох оцінюється як середньої важкості.
Росія бомбила Балабине: є жертви
Після удару керованими авіабомбами по Балабиному ушпиталена у важкому стані 53-річна жінка, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Стан ще однієї постраждалої медики оцінюють, як середньої тяжкості.
Восьмирічна дівчинка та чоловік після отримання допомоги лікуватимуться вдома.
Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Зранку 9 квітня війська РФ завдали кількох ударів по населених пунктах Кушугумської громади Запорізького району, пошкоджені житлові будинки та навчальний заклад «Престиж».
Один із снарядів влучив по території шкільного подвірʼя. Буквально в кількох метрах від навчального закладу утворилася величезна вирва.
Навчальний процес проходить у підземній школі, яка побудована поруч. Вона не постраждала. Діти сьогодні вийшли на навчання.
Війська РФ атакують громаду вже третій день поспіль. Бʼють з РСЗВ, скидають КАБи.
Про це у зверненні сказав голова Кушугумської громади Володимир Сосуновський.
