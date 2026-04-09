Авіація РФ бомбила Запорізьку область — кількість постраждалих зростає

Одна людина загинула, ще сім - дістали поранень, в тому числі, дитина - збільшується кількість постраждалих внаслідок атаки Росії уранці 9 квітня на Запорізький район.

Росія бомбила Балабине: є жертви

Після удару керованими авіабомбами по Балабиному ушпиталена у важкому стані 53-річна жінка, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Стан ще однієї постраждалої медики оцінюють, як середньої тяжкості.

Восьмирічна дівчинка та чоловік після отримання допомоги лікуватимуться вдома.

Ще троє людей на обстеженні — їхній стан наразі оцінюється як середньої важкості.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Зранку 9 квітня війська РФ завдали кількох ударів по населених пунктах Кушугумської громади Запорізького району, пошкоджені житлові будинки та навчальний заклад «Престиж».

Один із снарядів влучив по території шкільного подвірʼя. Буквально в кількох метрах від навчального закладу утворилася величезна вирва.

Вибуховою хвилею пошкодило будівлю школи. Вибило вікна, потрощило меблі. Ніхто з працівників не постраждав, — сказала в телефонному коментарі директорка навчального закладу Жанна Винниченко.

Навчальний процес проходить у підземній школі, яка побудована поруч. Вона не постраждала. Діти сьогодні вийшли на навчання.

Війська РФ атакують громаду вже третій день поспіль. Бʼють з РСЗВ, скидають КАБи.

Про це у зверненні сказав голова Кушугумської громади Володимир Сосуновський.